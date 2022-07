फुल हो चुका है मम्मी-पापा का Smartphone, करता है हैंग? तुरंत अपनाएं ये Tricks

How to Increase Smartphone Storage Tips to Follow: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता होगा. हम सभी स्मार्टफोन यूजर्स को कभी न कभी स्टोरेज फुल की परेशानी से गुजरना पड़ा होगा. इस परेशानी से वैसे तो कोई भी नहीं बच पता है लेकिन सबसे ज्यादा इसका असर बड़े-बुजुर्गों, हमारे मम्मी-पापा और दादा-दादी जो झेलना पड़ता है. इन लोगों के फोन में वॉट्सएप पर आने वाले फॉरवर्डेड मैसेज फोन के स्टोरेज को भर देते हैं और इसलिए फोन हैंग भी करने लगता है. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप स्टोरेज और फोन के हैंग होने, दोनों की परेशानियों से मुक्त हो सकेंगे..

इन Apps का जरूर करें इस्तेमाल

अपने स्मार्टफोन में अगर आप स्टोरेज की दिक्कत नहीं चाहते हैं तो क्लीनिंग ऐप्स का प्रयोग जरूर करें. प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर कई सारे ऐसे क्लीनिंग ऐप्स हैं, जो आपके फोन की मेमोरी को खाली करने में आपकी मदद कर सकते हैं. CCleaner, Virus Cleaner जैसे ऐप्स आपके फोन से डूप्लीकेट फाइल्स, जंक फाइल्स और ऐसी दूसरी गैर जरूरी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं जिससे आपके स्मार्टफोन में स्पेस हो जाए.

ये Files फोन से करें डिलीट

शायद आपको इस बारे में पता न हो, हमारे स्मार्टफोन में कई ऐसी फाइल्स भी हैं, तो टेम्पोरेरी हैं और जिन्हें डिलीट करके आप अपने स्मार्टफोन में जगह बना सकते हैं. आप अपने स्मार्टफोन में पड़े कैशे को भी डिलीट करके काफी स्पेस बना सकते हैं और इस तरह आपको स्टोरेज की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. इन फाइल्स को फोन से हटाकर आपके फोटोज और वीडियोज पर इसका असर नहीं पड़ेगा.

यूज करें क्लाउड स्टोरेज

अगर आपके स्मार्टफोन का स्टोरेज फुल हो रहा है और आप अपने स्मार्टफोन में बिना फोटोज को डिलीट किए हुए स्पेस बनाना चाहते हैं तो आप क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने फोन के फोटोज और वीडियोज को आप क्लाउड स्टोरेज में सेव करके अपने फोन से हटा सकते हैं. इससे आपके फोन में जगह भी हो जाएगी और आपको अपने फोटोज और वीडियोज को डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा. आप चाहें तो गूगल फोटोज जैसे ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

