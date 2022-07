YouTube Earning: हर महीने होगी लाखों की कमाई! बस वीडियो बनाते समय करें ये 4 काम

Earn Money Easily by Using You Tube: आपको बता दें कि You Tube से अगर आप चाहें तो अच्छी-खासी कमाई की जा सकती है. YouTube अपने यूजर्स को वीडियो के जरिए कमाई का मौका देता है लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं. अगर आप बिना इन रूल्स को जाने हुए लगातार बस वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे, ऐसे में आज हम आपको उन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप YouTube वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं.

कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट से बचें

कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट आपके YouTube वीडियो की कमाई को रोक सकता है, अगर आपके वीडियो में लगातार कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट जा रहा है तो इस बात की काफी संभावना है कि आपका वीडियो मॉनिटाइज ना हो. अगर मॉनिटाइजेशन नहीं होता है तो आप कमाई नहीं कर सकते हैं. ऐसे में किसी भी तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट से आपको बचना चाहिए.

वीडियो टाइमिंग

अगर आप वीडियो टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसा मत करें, आप वीडियो से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो हमेशा 3 मिनट से ज्यादा लंबा वीडियो बनाएं. दरअसल इसमें आपको ज्यादा ऐड मिलते हैं और आपकी अर्निंग बढ़ जाती है.

वीडियो पोस्ट करें रेगुलर

YouTube का एक सबसे जरूरी नियम ये है कि इसपर आप जो भी वीडियो डालते हैं उन्हें रेगुलर ही रखें, ऐसा इसलिए है क्योंकि वीडियो अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो आपका इंगेजमेंट कम होता जाता है और यूजर्स आपके चैनल से और वीडियो से जुड़ नहीं पाते हैं.

ग्राफिक्स और ऐनिमेशन करें इस्तेमाल

अगर आप अपने वीडियो को फ्लैट पोस्ट कर देते हैं तो ऐसा ना करें क्योंकि इससे वीडियो की इंगेजमेंट कम हो जाती है, ऐसे में ग्राफिक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल जरूर करें इससे इंगेजमेंट बढ़ता है और ज्यादा यूजर्स आपके अकाउंट से जुड़ जाते हैं. ग्राफिक्स और एनिमेशन लगाने से यूजर्स की दिलचस्पी आपके वीडियो में ज्यादा बढ़ जाती है और लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक देखते हैं. इंट्रेस्ट बढ़ाने के नजरिए से ये काफी जरूरी टिप्स हैं और आप इन्हें काम में ला सकते हैं जिससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी और सब सही से हुआ तो आप 20,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं.

