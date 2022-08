Smartphone Camera Tips: आपकी ये गलतियां खराब कर देती हैं सेल्फी कैमरा का लेंस, इनसे बचना है जरूरी

How to keep Smartphone Selfie camera lense fit: अगर आप भी सोशल मीडिया के लिए लगातार सेल्फीज क्लिक करते हैं तो आपको सेल्फी कैमरा लेंस का भी ख्याल रखना चाहिए. दरअसल थोड़ा पुराना होने के बाद स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा अच्छी तरह से काम नहीं करता है जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्या होती है. हालांकि इस समस्या को ठीक किया जा सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा बेहतरीन कंडीशन में रहे तो आज हम आपको इसके लिए बेहद ही आसान से टिप्स बताने जा रहे हैं जो सेल्फी कैमरा लेंस को बेहतरीन कंडीशन में रखेंगे.

वाइपिंग है जरूरी

कुछ लोग अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले को कई हफ्तों तक साफ नहीं करते हैं इसकी वजह से गंदगी सेल्फी लेंस के ऊपर जमा होने लगती है. ये गंदगी कुछ समय बाद इतनी बढ़ जाती है कि सैफ्टी क्लियर नहीं दिखाई देती है. आप चाहें तो क्लीनिंग लिक्विड की मदद से लेंस को वाइप कर सकते हैं इससे सेल्फी की क्वॉलिटी प्रभावित नहीं होती है.

डिस्प्ले रिप्लेस

कई बार लोगों के सर्टफोन का डिस्प्ले डैमेज हो जाता है, ऐसे में जब दोबारा से डिस्प्ले चेंज करवाया जाता है तो कैमरा साइड पर गंदगी रह जाती है. यह गंदगी अंदर की तरह होती है ऐसे में एक बार डिस्प्ले फिट होने के बाद इसे साफ नहीं किया जा सकता है. ऐसे में डिस्प्ले ठीक करवाते समय रिपेयर करने वाले व्यक्ति को इसके बारे में जरूर याद दिलाना चाहिए.

लिक्विड डैमेज

कई बार आप बारिश में अगर स्मार्टफोन लेकर निकलते हैं और ये भीग जाता है तो ऊपर से तो आप पानी की बूंदों को हटा सकते हैं लेकिन ये बूंदें कई बार कैरमा के अंदर पहुंच जाती हैं. ऐसे में आपको बारिश के मौसम में स्मार्टफोन कवर करके ही निकलना चाहिए. इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को दुरुस्त रख सकते हैं. इससे क्लिक होने वाली सेल्फी की क्वॉलिटी भी बेहतरीन रहती हैं.

