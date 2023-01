Infinix ला रहा सबसे पतला Laptop, डिजाइन देखकर आप भी कहेंगे- जी करे देखता रहूं...

भारत में आज Infinix का मिड-रेंज फोन Infinix Note 12i लॉन्च होने वाला है. AMOLED स्क्रीन वाला यह पहला सबसे किफायती फोन में से एक होगा. जिसकी कीमत 11 हजार रुपये होगी. इसके अलावा कंपनी दो और प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, जिसका नाम Infinix Zero Book Ultra और Zero 5G 2023 सीरीज हैं. नोटबुक को 31 जनवरी को लॉन्च किया जाने वाला है. आइए जानते हैं Infinix Zero Book series के नोटबुक के बारे में सबकुछ...

Infinix Zero Book Ultra Launch

Infinix ने दिसंबर 2021 में INBook X1 लैपटॉप लॉन्च किया है. फिर कंपनी ने 2022 में तीन नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें इनबुक एक्स1 स्लिम, इनबुक एक्स1 नियो और इनबुक एक्स2 प्लस शामिल है. अब कंपनी जीरो बुक और जीरो बुक अल्ट्रा की घोषणा करने के लिए तैयार है. आगामी जीरो बुक सीरीज की कीमत भारतीय बाजार में उपलब्ध किसी भी इनफिनिक्स लैपटॉप से ​​ज्यादा होगी. फोन काफी पतला और स्टाइलिश होगा.

Infinix Zero Book Ultra configuration

Infinix Zero Book Ultra 12वीं पीढ़ी के इंटेल कोर एच प्रोसेसर विकल्पों जैसे कि कोर आई5, कोर आई7 और कोर आई9 से लैस होगा. Zero Book series चार कॉन्फिगरेशन (16 GB RAM+512 GB storage, 16 GB RAM + 512 GB storage, 32 GB RAM + 1 TB storage और Core i9 के साथ 32 GB RAM + 1 TB storage.) में उपलब्ध होगा.

Infinix Zero Book Ultra Price

Infinix Zero Book Ultra की भारत में कीमत 90,000 रुपये होगी. लैपटॉप में एआई ब्यूटीकैम फीचर के साथ एक एफएचडी वेब कैमरा है. डिवाइस में 15.6 इंच का FHD LED-बैकलिट डिस्प्ले होगा और यह 96W चार्जिंग को सपोर्ट करेगा.

