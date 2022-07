Infinix Smart 6 Plus: 10 हजार की रेंज में आज लॉन्च होगा ये धाकड़ स्मार्टफोन, यहां जानें खासियतें

Infinix Smart 6 Plus is Launching in India Today: Infinix स्मार्ट सीरीज का विस्तार करने के लिए आज मार्केट में एक दमदार नया स्मार्टफोन उतारने जा रहा है. ये स्मार्टफोन है Smart 6 Plus जिसे आज भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा. ग्राहक इसे फ्लिपकार्ट से आसानी से परचेज कर पाएंगे. इसे किफायती कीमत के साथ मार्केट में उतारा जाएगा लेकिन इसमें फीचर्स की कोई भी कमी नहीं है. डिजाइन से लेकर डिस्प्ले और कैमरा तक दमदार हैं और आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.



Infinix Smart 6 Plus के संभावित स्पेसिफिकेशन

जानकारी के अनुसार Infinix Smart 6 Plus में ग्राहकों को 6.82-इंच का HD + रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा साथ ही साथ इसमें आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज भी ऑफर की गई है. इस स्मार्टफोन को 'जिद है बड़ी' टैगलाइन के साथ मार्केट में उतारा जा रहा है ऐसे में इसकी खासियतें भी इस रेंज के अन्य स्मार्टफोन से ज्यादा होने वाली हैं. कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी ऑफर की है. कुल मिलाकर इस रेंज के स्मार्टफोन्स में जो फीचर्स दिए जाते हैं वो तो इसमें हैं ही साथ ही ये काफी कुछ नया भी ऑफर करने वाला है.

Infinix Smart 6 Plus की संभावित कीमत

आपको बता दें कि स्मार्टफोन की कीमत के बारे में अभी किसी तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है. कीमत का खुलासा लॉन्चिंग के बाद ही हो पाएगा फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि इसकी कीमत 10 हजार रुपये से कम हो सकती है. ऐसा माना जा रहा है

डिजाइन

आपको बता दें कि इसका डिजाइन बेहद ही यूनीक रखा गया है. अगर आप इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन साबित हो सकता है. डिजाइन और बड़ी डिस्प्ले इसका मुख्य आकर्षण हैं और आप अगर इसे खरीदने के बारे सोच रहे हैं तो ये आपके लिए फायदे की डील साबित हो सकती है.

