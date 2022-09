मार्केट में आया सबसे पतला और झटपट चार्ज होने वाला Smartphone, फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान

Infinix Zero 20 और Note 20 (2023) ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो गए हैं. पूर्व एक नई पेशकश है जबकि बाद वाला नोट 12 का एक रिफ्रेश वर्जन है जो इस साल की शुरुआत में शुरू हुआ था. दोनों फोन में जबरदस्त फीचर्स मिलने वाले हैं. फोन का डिजाइन काफी शानदार है और देखकर आप भी दीवाने हो जाएंगे. आइए जानते हैं Infinix Zero 20 और Note 20 (2023) की कीमत और फीचर्स...

Infinix Zero 20 And Note 20 (2023) Price In India

Infinix Zero 20 की कीमत EUR 460 (36,415 रुपये) है और इसे गोल्ड और ग्रे रंगों में लिया जा सकता है. Infinix Note 20 (2023) की कीमत EUR 218 (17,257 रुपये) है और इसे ग्रे, व्हाइट और ब्लू रंगों में पेश किया गया है. दोनों स्मार्टफोन खरीदने के लिए उपलब्ध हैं.

Infinix Zero 20 Specifications

Infinix Zero 20, इसमें 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले है जिसमें FHD रिजॉल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट है. डिवाइस एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर से लैस है और इसमें एक रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 108MP का मुख्य सेंसर, 13MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 2MP का तीसरा यूनिट शामिल है. 60MP का फ्रंट-फेसिंग सेल्फी स्नैपर है.

Infinix Zero 20 Battery

हुड के तहत, Infinix Zero 20 एक Helio G99 SoC से लैस है. इसे 8GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. डिवाइस में 4,500mAh की बैटरी यूनिट है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Infinix Note 20 Specifications

Infinix Note 20 (2023) की बात करें तो यह डिवाइस पिछले महीने लॉन्च हुए Note 12 Pro 4G का फेस-लिफ़्टेड वेरिएंट है. दोनों उपकरणों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि लेटेस्ट पेशकश में 108MP से 50MP तक का स्ट्रिप-डाउन कैमरा है. अन्य मुख्य फीचर्स 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले, Helio G99 SoC, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, 5,000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सहित समान हैं.

