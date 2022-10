दीवाना बनाने आया 12 मिनट में फुल चार्ज होने वाला Smartphone! देखते ही कहेंगे- OMG! कितना Cute है

Infinix ZERO ULTRA Price In India: Infinix ने आखिरकार अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Infinix ZERO ULTRA की घोषणा कर दी. यह कुछ टॉप फीचर्स के साथ आता है और इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी है. हैंडसेट में 6.8 इंच का 3डी कर्व्ड एफएचडी+ एमोलेड डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश करता है. यह मीडियाटेक डाइमेंशन 920 SoC द्वारा संचालित है और विशेष रूप से अत्यधिक 180W फास्ट चार्जिंग का समर्थन करता है. इसमें 200 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा भी है. आइए नए लॉन्च हुए Infinix ZERO ULTRA की कीमत और स्पेसिफिकेशन पर करीब से नजर डालते हैं...

Infinix ZERO ULTRA Specifications

Infinix ZERO ULTRA एक प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है. हैंडसेट में कर्व्ड डिस्प्ले है और यह बैक पर 3डी टेक्सचर्ड ग्लास के साथ एक अनोखे कॉसलाइट सिल्वर कलर ऑप्शन में आता है. हैंडसेट काले रंग में भी उपलब्ध है. स्पेक्स की बात करें तो, स्मार्टफोन में 6.8 इंच का फुल एचडी + 3 डी कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है जो 2400 × 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पेश करता है. यह 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ स्लिम बेजल के साथ आता है.

Infinix ZERO ULTRA Features

हुड के तहत, यह मीडियाटेक डाइमेंशन 920 SoC द्वारा संचालित है, जो कि 6nm प्रक्रिया पर आधारित है और इसमें 2 x 2.5GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU हैं. Infinix एक बेहतर प्रोसेसर का उपयोग कर सकता था क्योंकि डिवाइस की कीमत $500 (40,765 रुपये) से अधिक है. इस कीमत पर, ओईएम 4nm प्रोसेस नोड पर आधारित बेहतरीन स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 SoC की पेशकश कर रहे हैं. इसके अलावा, डिवाइस माली-जी68 एमसी4 जीपीयू के साथ आता है और 8 जीबी रैम और 256 जीबी ऑनबोर्ड स्टोरेज पैक करता है. सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर, यह शीर्ष पर कंपनी के XOS 12 के साथ Android 12 OS चलाता है.

Infinix ZERO ULTRA Camera

Infinix ZERO ULTRA में पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें OIS के साथ 200MP का मुख्य कैमरा है. इसमें 13MP का अल्ट्रावाइड और 2MP का सेंसर भी है. आगे की तरफ, इसमें डुअल एलईडी फ्लैश के साथ 32MP का सेल्फी शूटर है.

Infinix ZERO ULTRA Battery

हैंडसेट में डुअल-सेल 4500mAh की बैटरी लगी है. यह 180W थंडर चार्ज को सपोर्ट करता है जो फोन की बैटरी को सिर्फ 12 मिनट में 100% तक चार्ज कर सकता है.

Infinix ZERO ULTRA Price

Infinix ZERO ULTRA को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है. एकमात्र 8GB + 256GB स्टोरेज वैरिएंट के लिए हैंडसेट की कीमत $520 (42,390 रुपये) रखी गई है. स्मार्टफोन की उपलब्धता आपके स्थान के आधार पर अलग-अलग होगी.

