iPhone Tips and Tricks: iPhone को छुए बिना ऐसे क्लिक करें शानदार तस्वीरें, नहीं पड़ेगी टाइमर की भी जरूरत

How to Click Pictures with iPhone without Touching it: ऐप्पल (Apple) दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक है. ऐप्पल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, iPhones को कई फीचर्स के लिए जाना जाता है लेकिन इनका सबसे ज्यादा पसंदीदा फीचर इनका शानदार कैमरा है. अगर आप भी एक iPhone यूजर हैं, तो आपके लिए हमारे पास कुछ कमाल के फोटोग्रॉफी ट्रिक्स हैं, जिनको अपनाने से आपके लिए फोटो खींचना बेहद आसान हो जाएगा. आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे आप बिना अपने iPhone को छुए ही तस्वीरें खींच सकेंगे और इसमें टाइमर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी..

आपके iPhone में छुपा है ये ऐप

अगर आप अपने iPhone को बिना छुए ही फोटो खींचना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने फोन में छुपे एक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके iPhone में एक ‘शॉर्टकट ऐप’ (Shortcut App) होता है, जिसमें iPhone से जुड़े 300 से ज्यादा शॉर्टकट्स दिए गए हैं. इनमें से एक आपको बिना छुए फोटोज खींचने देता है.

सबसे पहले अपने iPhone पर शॉर्टकट ऐप खोलें, नीचे दिए गए ‘गैलरी’ आइकन पर क्लिक करें और उसके बाद सर्च बार में ‘से चीज’ (Say Cheese) टाइप करें और फिर सामने दिख रहे टाइल को सिलेक्ट कर लें. इस तरह, आप सिरी (Siri) को वॉयस कमांड में ‘से चीज’ बोलकर, फोटो खींच सकेंगे. अगर आपके iPhone पर ये ऐप पहले से नहीं है, तो आप इसे ऐप स्टोर (App Store) से भी डाउनलोड कर सकते हैं.

ये Trick भी है काफी काम की

अगर आपके पास ऐप्पल की स्मार्टवॉच, Apple Watch है, तो आप उसकी मदद से भी अपने iPhone को बिना छुए उससे फोटो खींच सकते हैं. ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपनी ऐप्पल वॉच ऑन करें, उसमें दिए गए ‘कैमरा रिमोट ऐप’ को ओपन करें, फोन को वहां सेट करके रखें जहां से आपको तस्वीर खींचनी है और इसके बाद बस ऐप्पल वॉच में दिए ‘शटर’ बटन पर क्लिक करें. इस बटन को क्लिक करने के तीन सेकंड के अंदर आपका iPhone तस्वीर खींच लेगा.

इस तरह, आप बिना iPhone को पकड़े, बिना उसे छुए तस्वीरें खींच सकते हैं.