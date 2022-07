Jio vs Airtel vs Vi: जानिए 200 रुपये से कम में कौन दे रहा है सबसे ज्यादा Benefits

Jio vs Airtel vs Vi Prepaid Plans under Rs 200: देश की तीनों प्रमुख प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, जियो (Jio), एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) या वीआई (Vi) आपस में इस बात के लिए भिड़ी रहती हैं कि किसके प्लान्स ज्यादा किफायती हैं और कौन कम कीमत में ज्यादा फायदे ऑफर करता है. आज हम आपके सामने इन कंपनियों के कुछ ऐसे प्रीपेड प्लान्स की जानकारी देने वाले हैं जिनकी कीमत 200 रुपये से कम है. आप इन प्लान्स के बेनिफिट्स को जानिए और फिट तय कीजिए कि कौन सी कंपनी का प्लान बेहतर है और किस कंपनी में कम बेनिफिट दिए जा रहे हैं..

Jio के 200 रुपये से कम वाले प्लान्स

जियो का 119 रुपये का प्लान: जियो के इस 119 रुपये की कीमत वाले प्रीपेड प्लान में आपको हर दिन 1.5GB डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 एसएमएस की सुविधा मिलती है. इसमें आपको सभी जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है और इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन है.

जियो का 149 रुपये का प्लान: जियो का यह प्रीपेड प्लान 20 दिनों के लिए 1GB प्रति दिन के हिसाब से डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन के लिए 100 एसएमएस के बेनिफिट्स ऑफर करता है. इस 149 रुपये के प्लान में आपको सभी जियो ऐप्स का फ्री एक्सेस भी दिया जाता है.

जियो का 179 रुपये का प्लान: 179 रुपये के बदले में आपको हर दिन के लिए 1GB डेटा, हर दिन के लिए 100 एसएमएस, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और सभी जियो ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा. इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिनों की है.

Airtel के 200 रुपये से कम वाले प्लान्स

एयरटेल का 99 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: एयरटेल के इस प्लान की कीमत केवल 99 रुपये है जिसमें आपको 28 दिनों के लिए 200MB डेटा मिलता है. इस प्लान में आप एक पैसे प्रति सेकंड के हिसाब से कॉल्स कर सकेंगे, लोकल एसएमएस के लिए एक रुपये और एसटीडी एसएमएस के लिए 1.5 रुपये खर्च करना होगा. दरअसल ये एक स्मार्ट रिचार्ज ऑप्शन है.

एयरटेल का 155 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: इस प्लान में आपको 24 दिनों के लिए कुल 1GB डेटा, किसी भी नेटवर्क पर संलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 300 एसएमएस की सुविधा मिलेगी. साथ ही, इस प्लान में आपको 30 दिनों का अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) के मोबाइल इडिशन का फ्री ट्रायल और हेलो ट्यून्स और विंक म्यूजिक (Wynk Music) का फ्री एक्सेस भी मिलेगा.

एयरटेल का 179 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: एयरटेल के इस प्रीपेड प्लान की कीमत 179 रुपये है और इसमें आपको 28 दिनों के लिए कुल 2GB इंटरनेट, 300 एसएमएस और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलेगी. एडिश्नल बेनिफिट्स की बात करे तो इस प्लान में आपको 30 दिनों का अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) के मोबाइल इडिशन का फ्री ट्रायल और हेलो ट्यून्स और विंक म्यूजिक का फ्री एक्सेस भी मिलेगा.

Vi के 200 रुपये से कम वाले प्लान्स

Vi का 149 रुपये वाला प्लान: वीआई के 149 रुपये वाले प्लान में आपको किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल मिलाकर 1GB इंटरनेट की सुविधा दी जाती है. आपको बता दें कि इस प्लान की वैलिडिटी 21 दिनों की है और इसमें आपको कोई एसएमएस बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं.

Vi का 155 रुपये वाला प्लान: 155 रुपये के बदले में आपको इस प्लान में 24 दिनों के लिए 300 एसएमएस, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 1GB इंटरनेट दिया जाएगा.

Vi का 199 रुपये वाला प्लान: इस प्लान में आपको 199 रुपये में 1GB डेली डेटा, हर दिन के लिए 100 एसएमएस और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे. ये प्लान 18 दिनों की वैधता के साथ आता है.

ये हैं वीआई, एयरटेल और जियो के वो प्रीपेड प्लान्स जिनकी कीमत 200 रुपये से भी कम है. अब आप फैसला करें कि कौन सा प्लान सबसे अच्छा और किफायती है.

