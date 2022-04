Jio vs Airtel vs Vi: 300 रुपये से कम में पाएं गजब के बेनिफिट्स, जानें कौन है नंबर वन

Jio vs Airtel vs Vi Plans under Rs 300: देश की सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां, जैसे, जियो (Jio), एयरटेल (Airtel) और वीआई (Vi) अपने ग्राहकों को किफायती और ज्यादा बेनिफिट वाले प्लान्स देने की कोशिश करती हैं. आज हम इन तीनों के 300 रुपये से कम की कीमत वाले प्लान्स के बारे में आपको बताने जा रहे है जिनमें आपको आकर्षक फायदे मिल सकते हैं. आइए देखें, कौन सी कंपनी ज्यादा बेनिफिट्स देती है और किसका प्लान सबसे अच्छा है..

Jio के 300 रुपये से कम वाले प्लान

जियो का 239 रुपये वाला प्लान: 239 रुपये के बदले में जियो अपने यूजर्स को हर दिन के लिए 1.5GB डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 एसएमएस प्रति दिन की सुविधा दे रहा है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है. यूजर्स को इस प्लान में सभी जियो ऐप्स की मेम्बरशिप भी मिलती है.

जियो का 259 रुपये वाला प्लान: यह जियो का पहला प्लान है जो 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें आपको हर दिन के लिए 1.5GB डेटा दिया जा रहा है जिसके खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड को कम करके 64Kbps कर दिया जाएगा. इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 एसएमएस के साथ सभी जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है.

Airtel के 300 रुपये से कम वाले प्लान

एयरटेल का 209 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: एयरटेल के इस प्लान की कीमत 209 रुपये है, जिसमें आपको 21 दिनों के लिए किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, हर दिन के लिए 100 एसएमएस और 1GB डेली डेटा दिया जा रहा है. ओटीटी फायदों की बात करें तो इस प्लान में आपको अमेजन प्राइम वीडियो के मोबाइल एडिशन का फ्री ट्रायल भी मिल रहा है.

एयरटेल का 239 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: 239 रुपये के बदले में एयरटेल अपने यूजर्स को हर दिन 1GB इंटरनेट, 100 एसएमएस प्रति दिन की सुविधा और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के बेनिफिट्स दे रहा है. इस प्लान में आपको अमेजन प्राइम वीडियो के मोबाइल एडिशन का फ्री ट्रायल भी दिया जा रहा है. इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिनों की है.

एयरटेल का 265 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: एयरटेल के इस प्लान की कीमत 265 रुपये है, जिसमें आपको 28 दिनों के लिए किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, हर दिन के लिए 100 एसएमएस और 1GB डेली डेटा दिया जा रहा है. ओटीटी फायदों की बात करें तो इस प्लान में आपको अमेजन प्राइम वीडियो के मोबाइल एडिशन का फ्री ट्रायल भी मिल रहा है.

Vodafone-Idea के 300 रुपये से कम वाले प्लान

वीआई का 199 रुपये वाला प्लान: 199 रुपये के बदले में वीआई अपने यूजर्स को हर दिन के लिए 1GB डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 एसएमएस प्रति दिन की सुविधा दे रहा है. इस प्लान की वैलिडिटी 18 दिनों की है. यूजर्स को इस प्लान में वीआई मूवीज एंड टीवी ऐप की मेम्बरशिप भी मिलती है.

वीआई का 239 रुपये वाला प्लान: जियो के इस प्लान में यूजर्स को 24 दिनों के लिए किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन के 100 एसएमएस और 1GB डेली डेटा दिया जा रहा है. इस प्लान की कीमत 239 रुपये है. ये प्लान यूजर्स को वीआई मूवीज एंड टीवी ऐप की मेम्बरशिप भी देता है.

जियो का 299 रुपये वाला प्लान: 299 रुपये से कम वाले प्लान्स में ये आखिरी प्लान है. इसमें आपको 299 रुपये में 28 दिनों के लिए हर दिन 1.5GB डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 एसएमएस प्रति दिन के बेनिफिट्स मिलेंगे. इस प्लान में यूजर्स को वीआई मूवीज एंड टीवी ऐप का एक्सेस भी दिया जा रहा है. बिंज ऑल नाइट और वीकेंड डेटा रोलोवर के फायदे भी इस प्लान का हिस्सा हैं.

ये हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के वो प्रीपेड प्लान, जिनकी कीमत 300 रुपये से कम है. इन सभी प्लान्स में आपको डेली डेटा के साथ और भी कई सारे कमाल के फायदे दिए जा रहे हैं.

अब आप बताएं कि कौन सा प्लान आपको बेहतर लगा.