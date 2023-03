आ गया भारत का सबसे सस्ता Laptop! पकड़ने में हल्का और कीमत सिर्फ 16 हजार रुपये, जानिए Super फीचर्स

Primebook 4G to go on sale in India: अगर आप नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और बजट कम है तो आपकी परेशानी दूर होने जा रही है, क्योंकि भारत का सबसे सस्ता लैपटॉप लॉन्च हो चुका है और बहुत जल्द खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. 20 हजार से कम बजट वालों के लिए लैपटॉप आ गया है. स्टूडेंट्स और एजुकेशनल पर्पस के लिए प्राइमबुक 4जी लैपटॉप भारत में 11 मार्च को लॉन्च होने की पुष्टि हो गई है. प्राइमबुक 4जी एक एंड्रॉइड लैपटॉप है जिसे लोकप्रिय रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में प्रदर्शित किया गया था जहां लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल और बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता से 75 लाख रुपये का निवेश प्राप्त हुआ था. लैपटॉप एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होगा. इसको खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है. आइए जानते हैं Primebook 4G की कीमत और फीचर्स...

Primebook 4G Price & Avaibility Primebook 4G की कीमत मूल रूप से 16,990 रुपये थी. हालांकि, इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पर यूजर्स इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट पर 14,990 रुपये की रियायती दर पर खरीद सकेंगे. यानी 15 हजार के अंदर यह लैपटॉप मिल जाएगा. कंपनी ने दावा किया है कि यह काफी हल्का और कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है. परीक्षा की तैयारी और पढ़ाई करने वालों के लिए इसको तैयार किया गया है. फ्लिपकार्ट से इसको 24 महीने तक नो कॉस्ट EMI पर भी उपलब्ध है. Primebook 4G Specifications Primebook 4G वायरलेस सिम कार्ड के साथ आता है. यानी इसे आसानी से इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है. यह PrimeOS पर चलता है, जो एंड्रॉइड 11 पर आधारित ब्रांड का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसमें 200 से ज्यादा एजुकेशनल ऐप्स हैं. इसमें 10 हजार से ज्यादा एंड्रॉइस ऐप्स मिलते हैं. इसमें एक बार में कई विंडोज को ओपन किया जा सकता है. फोन और टैबलेट की कीमत में लैपटॉप मिल रहा है, जो स्टूडेंट्स के लिए काफी उपयोगी होगा. Primebook 4G में मीडियाटेक एमटी8788 प्रोसेसर है और यह 64 जीबी स्टोरेज (जिसे 200 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है) के साथ आता है. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे