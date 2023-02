Laptop Under 30000: Infinix ला रहा है स्टाइलिश डिजाइन वाला लैपटॉप, बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगी तगड़ी बैटरी

Laptop Under Rs 30000: Infinix बहुत जल्द भारत में अपना धमाकेदार लैपटॉप लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Infinix INBook Y1 Plus है. फ्लिपकार्ट पर लैपटॉप को टीज किया गया है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने केवल अपने मोबाइल ऐप पर लैपटॉप की माइक्रोसाइट भी डाली है. लिस्टिंग में लैपटॉप के कई धमाकेदार फीचर्स के बारे में पता चला है. INBook Y1 Plus के लॉन्च डेट का खुलासा नहीं हुआ है. आइए जानते हैं Infinix INBook Y1 Plus की कीमत और फीचर्स...

Infinix INBook Y1 Plus Specs

Infinix INBook Y1 Plus में 15.6 इंच का डिस्प्ले होगा जो FHD+ रिजॉल्यूशन के साथ होगा. लैपटॉप 250 निट्स ब्राइटनेस और 86 प्रतिशत sRGB कलर गैमट ऑफर करेगा. लैपटॉप 2W साउंड आउटपुट देने वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर से लैस होगा. मशीन को 50Whr बैटरी यूनिट द्वारा संचालित होने की पुष्टि की गई है, जिसके बारे में 10 घंटे के वीडियो प्लेबैक की पेशकश करने का दावा किया गया है.

Infinix INBook Y1 Plus Price In India

Infinix INBook Y1 Plus की कीमत का खुलासा हो गया है. फोन इंटेल कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा. इस महीने के अंत में 30,000 रुपये के सेगमेंट में लॉन्च होगा. लैपटॉप के अलावा, इनफिनिक्स जल्द ही स्मार्ट 7 स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए भी तैयार है. इसकी कीमत करीब 7,500 रुपये होगी.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे