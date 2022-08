कैसी होगी दुनिया की आखिरी Selfie? इन डरावनी तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया हड़कंप; आप भी संभलकर देखें

Last Selfie on Earth Predicted by AI: स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो आज के समय में सभी लोग करते हैं और फोन यूजर्स अपनी डिवाइस से तस्वीरें भी खींचते हैं. अपने फोन से खुद की तस्वीरें खींचना यानी सेल्फी (Selfie) लेना काफी पॉपुलर है और इससे सभी वाकिफ होंगे. अगर आप भी सेल्फी लेने के शौकीन हैं तो आगे की खबर जरा संभलकर पढ़ें. सेल्फी लेते समय क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया पर जो आखिरी सेल्फी ली जाएंगी, वो कैसी दिखेंगी? अगर हां तो आपको यह खबर पढ़ने में मजा आएगा और अगर नहीं, तो सोचिए, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ बेहद भयानक तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें दुनिया की आखिरी सेल्फीज बताया जा रहा है..

दुनिया की आखिरी सेल्फीज हो रही वायरल

आपको बता दें कि कुछ दिनों से इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें दुनिया की आखिरी सेल्फी बताया जा रहा है. दरअसल आर्टफिशल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) यानी एआई (AI) पर चलने वाले एक इमेज जनरेटर ने अंदाजा लगाया है कि जब दुनिया खत्म होगी, तो जो आखिरी सेल्फीज होंगी, वो कैसी दिखेंगीं.

टिकटॉक पर हुईं पोस्ट

आपको बता दें कि इन तस्वीरों को टिकटॉक (TikTok) पर 'रोबोट ओवरलोड्स' (Robot Overloads) अकाउंट ने पोस्ट किया है. इस अकाउंट के ऐडमिन ने एआई इमेज जनरेटर से कहा कि दुनिया जब खत्म हो रही होगी, तो आखिरी सेल्फी कैसी दिखेगी. इसपर इमेज जनरेटर Dall-E 2 ने कुछ भयानक तस्वीरें दिखाई हैं. इन तस्वीरों में अजीब से इंसान दिख रहे हैं, जो थोड़े ऐलिअन जैसे हैं, उनकी अंगुलियां लंबी हैं और आंखें भी काफी बड़ी हैं. उनके बैकग्राउन्ड में तबाही मची हुई है, पीछे धुआं है और कुछ तस्वीरों में बम धमाके भी हो रहे हैं.

