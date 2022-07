लॉन्च हुआ 9 हजार रुपये से सस्ता Lava Blaze, iPhone 13 की डिजाइन के साथ मिलेंगे ये मस्त फीचर्स!

Lava Blaze Launched in India on Flipkart Price being Rs 8699: अगर आप 10 हजार रुपये के अंदर एक अच्छी डिजाइन और डीसेन्ट फीचर्स वाले एक स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि शायद आपकी तलाश खत्म हो गई है. भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लावा (Lava) ने अपना नया स्मार्टफोन, Lava Blaze लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत 9 हजार रुपये से भी कम है. इस फोन में आपको अच्छे फीचर्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में इसकी डिजाइन भी काफी शानदार है. Lava Blaze का बैक पैनल यानी पिछला हिस्सा देखने में काफी हद तक iPhone 13 जैसा लगता है. आइए Lava Blaze के फीचर्स, इसकी कीमत और इसकी उपलब्धता के बारे में सबकुछ जानते हैं..

मार्केट में लॉन्च हुआ Lava Blaze

मेड इन इंडिया स्मार्टफोन ब्रांड लावा (Lava) ने आज यानी 7 जुलाई, 2022 को अपना नया स्मार्टफोन, Lava Blaze लॉन्च कर दिया है. आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर लॉन्च किया गया है. फिलहाल इस फोन की सेल शुरू नहीं हुई है, इसे 14 जुलाई को दोपहर 12 बजे से खरीदा जा सकता है.

9 हजार रुपये से कम है फोन की कीमत

यह अंदाजा तो रिपोर्ट्स में लगाया ही जा रहा था कि Lava Blaze की कीमत 10 हजार रुपये से कम होगी. आपको बता दें कि Lava Blaze को 8,699 रुपये की कीमत पर मार्केट में पेश किया गया है. इस स्मार्टफोन पर आपको आकर्षक बैंक ऑफर भी दिए जा रहे हैं और जैसा कि हमने पहले कहा, इसे 14 जुलाई से खरेदा जा सकेगा.

Lava Blaze के फीचर्स

Lava Blaze एक 4G स्मार्टफोन है जिसमें आपको 3GB RAM और 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जा रहा है. Mediatek Helio A22 पर काम करने वाला ये स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी और 6.5-इंच के एचडी+ आईपीएस डिस्प्ले के साथ आया है. कैमरे की बात करें तो इसमें 13MP का एक ट्रिपल एआई रीयर कैमरा दिया गया है और सेल्फी लेने और वीडियो कॉल्स करने के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा भी शामिल है. कैमरे मॉड्यूल की ही वजह से यह फोन देखने में iPhone 13 जैसा लगता है. ये एंड्रॉयड 12 ओएस पर चलता है.

