3 कलर में लॉन्च होने जा रहा Moto G34 5G, लेदर फिनिश के साथ मिलेगी 5000mAh बैटरी

Motorola जल्द ही भारत में अपना नया स्मार्टफोन, Moto G34 5G लॉन्च करने वाला है. कंपनी ने हाल ही में इस फोन के लॉन्च की पुष्टि की थी और अब इसकी कलर ऑप्शन्स के बारे में भी जानकारी सामने आई है. तो, आइए देखते हैं कि ये फोन किन रंगों में उपलब्ध होगा. आइए जानते हैं Moto G34 5G के बारे में सबकुछ...

Moto G34 5G Color Variants

मोटरोला ने अपने सोशल मीडिया पर एक छोटा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने Moto G34 के रंगों का खुलासा किया है. ये फोन तीन रंगों में आएगा - चमचमाता नीला (Ice Blue), स्टाइलिश काला (Charcoal Black), और खूबसूरत हरा (Ocean Green). गौर करने वाली बात ये है कि हरे रंग का मॉडल थोड़ा खास है. इसमें पीछे की तरफ वीगन चमड़े (vegan leather) का इस्तेमाल किया गया है. यह नया Moto G34 5G आधिकारिक तौर पर 9 जनवरी 2024 को भारत में लॉन्च होने वाला है.

Just like us, we bet you too will fall for the 3 exciting shades of #MotoG345G : Ice Blue, Charcoal Black & Ocean Green(Vegan Leather).

Grab yours in your favorite color, launching on 9 January on @Flipkart , https://t.co/azcEfy1Wlo & at leading retail stores. pic.twitter.com/5Q7fiTwsmd

— Motorola India (@motorolaindia) January 4, 2024