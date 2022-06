दिल लूटने आ रहा है Motorola का कम कीमत वाला शानदार Smartphone! जानिए फीचर्स और सबकुछ

Motorola New Smartphone Moto G Go Launch Soon: कम कीमत में कमाल के फीचर्स वाला स्मार्टफोन मिलना आज के समय में काफी मुश्किल है. अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी मोटोरोला (Motorola) कुछ समय में एक नया स्मार्टफोन, Moto G Go लॉन्च करने जा रहा है. इसे एक लो-बजट स्मार्टफोन कहा जा रहा है. आइए जानते हैं कि कम कीमत में ये स्मार्टफोन क्या फीचर्स ऑफर कर रहा है और दिखने में ये कैसा है..

Motorola लॉन्च कर रहा है कम कीमत वाला Smartphone

ये तो आपको पहले से ही पता है कि मोटोरोला (Motorola) 7 जून को Moto G82 5G भारत में लॉन्च करने जा रहा है. अब हम आपको बता दें कि मोटोरोला एक और नए स्मार्टफोन को मार्केट में उतारने की तैयारी कर रहा है. एक लो बजट ऑप्शन, मोटोरोला बहुत जल्द Moto G Go को लॉन्च करने जा रहा है जिसमें आपकओ कम कीमत में कई सारे फीचर्स मिल सकते हैं. इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को लेकर फिलहाल कंपनी ने चुप्पी साधी हुई है.

Photo Credit: Gizmochina

ऐसा दिखेगा Moto G Go

जहां आधिकारिक तौर पर इस फोन को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, टिप्स्टर सुधांशु (Sudhanshu) ने इस स्मार्टफोन की डिजाइन, तस्वीरों के जरिए सामने रखी हैं. तस्वीरों को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के पास पतले बेजेल होंगे और ये वॉटर-ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आएगा. दाईं ओर वॉल्यूम कंट्रोल के बटन दिए गए हैं और सिम और माइक्रो-एसडी कार्ड स्लॉट फोन के बाईं तरफ है. Moto G Go के पीछे की तरफ एक फिंगरप्रिन्ट स्कैनर भी दिया जा सकता है.

Moto G Go के फीचर्स

मोटोरोला (Motorola) के इस आने वाले स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं आई है लेकिन लीक्स के जरिए कुछ बातों के बारे में जरूर पता लगा है. लीक्स की मानें तो Moto G Go एक आईपीएस एलसीडी स्क्रीन के साथ आ सकता है जिससे यूजर्स मल्टी-टच डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकें. साथ ही, इस स्मार्टफोन में आपको एक डुअल रीयर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है जिसमें 13MP का मेन सेंसर और 2MP का सेकेंडरी सेंसर शामिल हो सकता है.

इसके कैमरा सेटअप में एलईडी फ्लैश भी दिया जा रहा है. सेल्फी लेने और वीडियो कॉल करने के लिए इसमे आपको 5MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. इसकी बैटरी के बारे में तो जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इतना जरूर पता लगा है कि इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया जा रहा है. फोन के ऊपर की तरफ एक हेडफोन जैक भी दिया जा रहा है.

Moto G Go को एक लो-बजट स्मार्टफोन कहा जा रहा है लेकिन फिलहाल इसकी कीमत को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है.