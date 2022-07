Nothing Phone (1) के लॉन्च से पहले खुल गए सारे पत्ते! हर चीज का हुआ खुलासा; जानिए A To Z

Nothing Phone (1) रेंडरर्स को टिप्सटर इवान ब्लास उर्फ ​​इवलीक्स ने लीक किया. उन्होंने स्मार्टफोन की हाई क्वालिटी की तस्वीरें शेयर की हैं. फोन काले और सफेद रंग के ऑप्शन्स में नजर आ रहा है. Nothing Phone (1) 12 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, उससे पहले फोन को लेकर सबकुछ बता दिया है. इससे पहले, टिपस्टर इशान अग्रवाल ने भी ब्लैक कलर में Nothing Phone (1) का ऑफिशियल दिखने वाला रेंडर शेयर किया था. हालाँकि, Evan Blass के रेंडर अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं.

Nothing Phone (1) Design

स्मार्टफोन का बैक पैनल बिना सक्षम एलईडी लाइट्स के भी दिखाई देता है और ग्लिफ इंटरफेस ग्रे रंग में दिखता है. यह ब्लैक शीट और ग्लिफ इंटरफेस के बीच कंट्रास्ट के कारण नथिंग फोन (1) के ब्लैक वेरिएंट को अधिक प्रभावशाली बनाता है.

Nothing Phone (1) Specifications

हम पहले से ही Nothing Phone (1) के अधिकांश प्रमुख फीचर्स को जानते हैं. Nothing Phone (1) में 120Hz रिफ्रेश रेट और इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर की सुविधा की पुष्टि की गई है. यह 6.55-इंच OLED डिस्प्ले के साथ ऊपरी बाएं कोने में पंच-होल कटआउट के साथ आने की उम्मीद है. डिवाइस में 50MP का प्राइमरी और 16MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर होने की उम्मीद है.

Nothing Phone (1) Features

Nothing Phone (1) को स्नैपड्रैगन 778+ प्रोसेसर द्वारा संचालित होने की पुष्टि की गई है. यह तीन रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में 12GB और 256GB तक उपलब्ध होगा. डिवाइस को कथित तौर पर फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग के समर्थन के साथ 4,500mAh की बैटरी यूनिट द्वारा समर्थित किया जाएगा.