Nothing ला रहा अतंरगी डिजाइन वाले Earphones, तगड़ी बैटरी और धांसू साउंड; जानिए सबकुछ

Nothing Ear (stick) Launching On October 26th: Nothing Ear (stick) लॉन्च की तारीख की घोषणा की गई है. TWS इयरफ़ोन 26 अक्टूबर को शाम 7:30 IST पर ग्लोबली और साथ ही भारत में लॉन्च करने के लिए तैयार हैं. आगामी पेशकश Ear (1) के बाद दूसरा ऑडियो डिवाइस होगा जो पिछले साल शुरू हुआ था. कार्ल पेई-हेल्मेड कंपनी इस महीने लॉन्च होने से पहले Ear (Stick) को टीज कर रही है. आइए जानते हैं Nothing Ear (Stick) के बारे में खास बातें...

Nothing Ear (stick) का डिजाइन होगा हटके

हमें आगामी पेशकश के केस डिजाइन पर एक नज़र डालने के अलावा ईयर (स्टिक) के बारे में अधिक विवरण नहीं मिला है. डिवाइस एक नए सिलेंड्रिकल चार्जिंग केस में आएगा. रोटेटिंग कवर डिजाइन में ट्रांसपिरेंसी है जबकि केस के निचले हिस्से पर सफेद रंग का कोट है. चार्जिंग केस का दूसरा साइड भी लाल रंग का है. नथिंग कहता है कि डिजाइन 'क्लासिक कॉस्मेटिक सिल्हूट से प्रेरित है.'

Nothing Ear (stick) होगा सेमी-ट्रांसपेरेंट

नए स्टोरेज और चार्जिंग केस डिजाइन के अलावा, नथिंग ईयर (स्टिक) के समान सेमी-ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आने की उम्मीद है. ब्रांड ने सटीक डिजाइन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उल्लेख किया है कि यह आधे इन-ईयर डिजाइन के साथ आएगा. ईयरबड्स को 'एक्सेप्शनल साउंड' के साथ 'सुप्रीम कंफर्ट' प्रदान करने का दावा किया जाता है.

Nothing Ear (stick) Battery

कुछ लीक हुए विवरणों से पता चलता है कि नथिंग ईयर (स्टिक) ईयरबड्स 36mAh बैटरी सेल के साथ आएंगे जबकि केस 350mAh यूनिट द्वारा संचालित होगा. ईयरफोन IP52-रेटेड स्प्लैश रेसिस्टेंट होंगे. हम 26 अक्टूबर को नथिंग ईयर (स्टिक) की कीमत और उपलब्धता के बारे में अधिक जानकारी जानेंगे.

