क्रेजी करना आ रहा OnePlus का नया Smartphone! जानिए धमाकेदार फीचर्स और कीमत

OnePlus 10T Launch in India Soon Check Price and Specs: अच्छे ब्रांड का, लेटेस्ट फीचर्स वाला एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि स्मार्टफोन ब्रांड वनप्लस (OnePlus) एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस फोन को कब तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है, इसकी कीमत कितनी होगी और इसमें आपको क्या फीचर्स मिल सकते हैं..

लॉन्च होने जा रहा OnePlus का नया स्मार्टफोन

पिछले कुछ समय से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वनप्लस (OnePlus) एक नया स्मार्टफोन, OnePlus 10T लॉन्च करने जा रहा है. इस स्मार्टफोन के बारे में आधिकारिक तौर पर तो ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन लीक्स और टिप्स के जरिए काफी कुछ पता लगा है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फोन को जुलाई के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है.

OnePlus 10T के शानदार फीचर्स

आधिकारिक तौर पर तो नहीं लेकिन लीक्स के माध्यम से इस फोन के फीचर्स की जानकारी सामने आई है. OnePlus 10T में आपको 6.7-इंच का एलटीपीओ 2.0 एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 360Hz का टच सैंपलिंग रेट और एचडीआर10+ के सपोर्ट वाली स्क्रीन मिलेगी. इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 प्रोसेसर दिया जा सकता है जो 12GB तक RAM और 256GB तक का इंटरनल स्टोरेज दे सकता है.

फोन में एक ट्रिपल रीयर कैमरा सेटअप दिया जा रहा है जिसमें 50MP का Sony IMX766 प्राइमेरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल लेंस और 2MP का मैक्रो सेंसर शामिल होगा. 16MP के फ्रंट कैमरे के साथ OnePlus का ये स्मार्टफोन 4800mAh की बैटरी और 150W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से लैस होगा.

आपको बता दें कि OnePlus 10T की कीमत का खुलासा वैसे तो नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमत 50 हजार रुपये के आसपास हो सकती है.