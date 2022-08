गदर काटने आ रहा OPPO का चकाचक Smartphone, डिजाइन देख लोग बोले- गजब का है ये फोन देखो जरा...

OPPO बहुत जल्द नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है. Reno 8 Series में नया स्मार्टफोन जुड़ने जा रहा है, जिसका नाम OPPO Reno 8z होगा. स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की तारीख नजदीक आ सकती है क्योंकि इसे कई सर्टिफिकेशन मिले हैं. OPPO Reno 8z के प्रोटोटाइप की कुछ तस्वीरें ताइवान में इसके एनसीसी प्रमाणन के माध्यम से सामने आई हैं. अब टिपस्टर इवान ब्लास ने फोन के एक पोस्टर को जारी किया है. आइए जानते हैं OPPO Reno 8z के फीचर्स...

OPPO Reno 8z Design

लीक हुए पोस्टर से पता चलता है कि ट्रिपल कैमरा यूनिट और एलईडी फ्लैश की व्यवस्था Reno 7z के समान है. दो बड़े साइज के कैमरों के चारों ओर RGB लाइट है. कैमरा सेटअप के नीचे 'AI पोर्ट्रेट कैमरा' टेक्स्ट देखा जा सकता है. OPPO Reno 8z में फ्लैट किनारों के साथ एक बॉक्सी डिजाइन है. डिवाइस के फ्लैट साइड में सिम कार्ड स्लॉट और वॉल्यूम बटन हैं. इसके ऊपर एक माइक्रोफोन है. एनसीसी लिस्टिंग के माध्यम से दिखाई देने वाली OPPO Reno 8z तस्वीरों से पता चला है कि इसके नीचे एक 3.5 मिमी ऑडियो जैक, एक यूएसबी-सी पोर्ट, एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर ग्रिल है.

This is the Reno 8 Z 5G; look familiar? It should - just like Oppo brought the Reno 7 Lite to global markets as the Reno 8 Lite, so seems to be the case with the Reno 7/8 Z 5G. pic.twitter.com/nUlEpmofcd

— Evan Blass (@evleaks) August 2, 2022