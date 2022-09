OPPO का ये Smartphone है इतना मजबूत! न गिरने पर टूटा और न पानी में खराब हुआ; देखें Video

OPPO Test Lab visit: OPPO ने हाल ही में अपनी Reno 8 Series लॉन्च की है. कंपनी का दावा है कि इस सीरीज के फोन काफी मजबूत है और हर परिस्थिति में शानदार परफॉर्म करते हैं. हाल ही में, मुझे भारत में नोएडा के कासना में ओप्पो की फैक्ट्री का विजिट करने का अवसर मिला. इस विजिट ने मुझे Reno 8 Series के साथ-साथ अन्य ओप्पो फोन पर किए गए डिफरेंट ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी टेस्ट को देखने की अनुमति दी. फोन को मेरे सामने जमीन पर पटका गया, पानी में छोड़ा गया और यहां तक कि -50 डिग्री में रखा गया. इतना कुछ करने के बाद भी फोन सही रहा.

OPPO Test Lab visit

Drop Test:

Really enjoyed visiting the factory of Oppo. Why does the phone not get damaged even in falling, drowning in water and dusty soil. got to see it all#Buildtolast @damyantsingh @tasleemarifk @OPPOIndia pic.twitter.com/mlObAl5srx

— mohit chaturvedi (@MohitMohit114) September 15, 2022