Poco F4 5G की पहली सेल की शुरुआत, ऐसे पाएं 20 हजार रुपये की बंपर छूट!

Poco F4 5G First Sale Begins on Flipkart Check Best Offers: स्मार्टफोन ब्रांड पोको (Poco) ने अपना नया 5G स्मार्टफोन, Poco F4 5G कुछ समय पहले लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन को आज यानी 27 जून से सेल के लिए फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर उपलब्ध कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि इस 5G स्मार्टफोन को आप 20 हजार रुपये तक के भारी डिस्काउंट पर कैसे खरीद सकते हैं..

Poco F4 5G की पहली सेल का हुआ आरंभ

Poco F4 5G को कई स्टोरेज वेरुएंट्स में उपलब्ध किया गया है. इस स्मार्टफोन के 6G RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 27,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है. इस फोन को खरीदते समय अगर आप इसका पेमेंट किसी भी बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको एक हजार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा. SBI और HDFC Bank के कार्ड यूजर्स को तीन हजार रुपये का डिस्काउंट और मिलेगा, जिससे आपके लिए इस फोन की कीमत 23,999 रुपये हो जाएगी.

ऐसे पाएं 20 हजार रुपये तक की छूट

बैंक ऑफर्स से 4 हजार रुपये के डिस्काउंट के बाद और छूट पाने के लिए आपको डील में दिए जाने वाले एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाना होगा. अपने पुराने फोन के बदले में Poco F4 5G को खरीदकर आप 15,500 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. अगर आपको इस एक्सचेंज ऑफर का पूरा लाभ मिल जाता है तो आप इस फोन को कुल मिलाकर 19,500 रुपये के डिस्काउंट के बाद, 8,499 रुपये में ले सकेंगे.

Poco F4 5G के फीचर्स

Poco F4 5G में आपको 6.67-इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले, 4500mAh की बैटरी और क्विक चार्जिंग सपोर्ट दिया जा रहा है. ये 5G स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट पर काम करता है और इसमें आपको एक ट्रिपल रीयर कैमरा सेटअप मिल रहा है. इस कैमरा सेटअप में 64MP का प्राइमेरी सेंसर, 8MP का दूसरा और 2MP का तीसरा सेंसर शामिल है. ये फोन 20MP के फ्रंट कैमरे से लैस है.