Ration Card: राशन कार्ड सीधा पहुंचेगा आपके घर, मिनटों में करें Online अप्लाई

How to Apply Online for Ration Card: Oराशन कार्ड भारतयों के लिए एक जरूरी दस्तावेज है, राशन कार्ड की मदद से आप सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. इसमें आपके और आपके परिवारी की जानकारियां दर्ज रहती हैं. अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं रहेगा तो आप कई सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इन सेवाओं में किफायती कीमत पर अनाज और अन्य जरूरी सामान शामिल है, ये सब आपको घर के प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलता है. अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आज हम इसके लिए Online Apply करने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं.

ये राशन कार्ड उन लोगों के सबसे ज्यादा काम आता है जो जरूरतमंद होते हैं, साथ ही जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है. राशन कार्ड आज ज्यादातर भारतीय नागरिकों के पास है. अगर कोई इसे अभी तक नहीं बनवा पाया है तो आप इस तरीके से राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई

राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पोर्टल पर जाना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश के लोग इस पोर्टल से राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

पोर्टल पर आते ही आप Apply for Online Ration Card पर क्लिक करें.

अब आपको अपनी जानकारियां यहां पर मेंशन करनी पड़ेंगी.

अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके पते पर राशन कार्ड भेज दिया जाता है.

राशन कार्ड के लिए जरूर साथ रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स

पासपोर्ट साइज़ की 3 फोटोग्राफ

आधार कार्ड की फोटोकॉपी

पैन कार्ड की फोटोकॉपी

ड्राइविंग लाइसेंस

मतदाता पहचान पत्र

वर्तमान की टेलीफ़ोन बिल जो आवेदक के नाम पर हो

एलपीजी कार्ड जो आवेदक के नाम पर हो

मनरेगा जॉब कार्ड की फोटोकॉपी

सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र

अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आसानी से अपने घर पर राशन कार्ड मंगवा सकते हैं, हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप राशन कार्ड के लिए कौन से दस्तावेज दे रहे हैं. किसी तरह के गलत दस्तावेज जमा करने की स्थिति में राशन कार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है.

ये खबर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.