Ration Card में ऑनलाइन अपडेट कर दें ये डीटेल नहीं तो राशन मिलना हो जाएगा बंद! जान लें क्या है प्रोसेस

Online Ration Card Update: राशन कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए कितना जरूरी है ये बात आप भी जानते होंगे. राशन कार्ड की बदौलत आप कई सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं. इन सुविधाओं में सस्ता राशन भी शामिल है. जिन परिवारों की सालाना आय कम है उनके लिए राशन कार्ड एक अहम सुविधा है और इसका इस्तेमाल करके लाखों परिवार जीवन यापन कर रहे हैं. अगर आप भी राशन कार्ड की बदौलत राशन या अन्य सुविधाएं ले रहे हैं तो आपको एक जरूरी डीटेल इसमें तुरंत अपडेट करवानी पड़ेगी. अगर आपने अब तक ये डीटेल अपडेट नहीं करवाई है तो आपको समय नहीं गंवाना चाहिए.

कौन सी है ये जरूरी डीटेल

आपको अपने राशन कार्ड में तत्काल प्रभाव से जिस जरूरी डिटेल को अपडेट करना है वह है मोबाइल नंबर. अगर आपके राशन कार्ड में पुराना मोबाइल नंबर दर्द है तो आपको राशन लेने में या फिर अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आप अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको राशन कार्ड में अपना मौजूदा मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा. अगर आप इस प्रोसेस के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको ऑनलाइन राशन कार्ड में ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट करना बताने जा रहे हैं.

क्या है नंबर अपडेट करने का ऑनलाइन प्रोसेस

1.अगर आप दिल्ली से हैं तो सबसे पहले दिल्ली राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2.ये वेबसाइट है https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx

3.अब आप वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे.

4.अब आपको Update Your Registered Mobile Number का ऑप्शन दिखेगा.

5.इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा.

6.आपको यहां दिए गए कॉलम में आपको अपनी जानकारियों को दर्ज करना पड़ेगा.

7.अब यहां पर आपको अपना Aadhar Number of Head of Household/NFS ID दर्ज करना पड़ेगा.

8.अब आपको Ration card No दर्ज करना पड़ेगा.

9.अब यहां तीसरे कॉलम में आपको Name of Head of HouseHold की जानकारी मेंशन करनी पड़ेगी.

10.आखरी कॉलम में आपसे मोबाइल नंबर दर्ज करने को कहा जाता है जिसे दर्ज करके सापको Save कर देना है.

11.अब आपका नया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर राशन कार्ड में अपडेट हो जाएगा.