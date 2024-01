Realme ने कर दिया कंफर्म! 23 जनवरी को लॉन्च हो रहा Realme Note 50, सामने आया डिजाइन

रियलमी ने आखिरकार अपने Realme Note 50 को लॉन्च करने की तारीख बता दी है. हालांकि, इसकी इंडोनेशिया में जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है, कंपनी ने पुष्टि की है कि इसे फिलीपींस में 23 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. नीचे दिखाया गया आधिकारिक टीजर बताता है कि Note 50 काले और नीले रंगों में उपलब्ध होगा. आइए देखें कि इस डिवाइस से क्या उम्मीद की जा सकती है.

First in the series. First in the world.

This is the realme Note 50.

Don’t miss out as we introduce the #LongLastingValueCompanion to the world for the first time!

Take note of the price reveal next Tuesday, 01.23.24 at 12NN. pic.twitter.com/t7MWNM5cPr

— realme Philippines (@realme_ph) January 17, 2024