Realme Narzo 50i Prime: Realme ला रहा तगड़ी बैटरी वाला Smartphone, फीचर्स जानकर होगा दिल खुश

Realme Narzo 50i Prime to launch in India soon: Realme Narzo 50i Prime ने इस साल जून में ग्लोबल मार्केट में डेब्यू किया था. अब स्मार्टफोन को जल्द ही भारत में लॉन्च करने के लिए टीज किया गया है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon ने Coming Soon टैग के साथ डिवाइस की एक माइक्रोसाइट लगाई है. आगामी पेशकश पिछले साल घोषित की गई Narzo 50i के टोन्ड-डाउन वर्जन के रूप में आएगी. Realme Narzo 50i Prime की सटीक लॉन्च डेट अभी घोषित नहीं की गई है. हालांकि, हम आने वाले हफ्तों में देश में इसकी शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं.

अमेजन लिस्टिंग हमें आगामी स्मार्टफोन पर भी एक नजर डालती है. यह डार्क ब्लू और मिंट ग्रीन कलर ऑप्शन में आने की उम्मीद है. डिवाइस में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर और एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है. डिस्प्ले पतले बेजेल्स से घिरा हुआ है और टॉप पर एक वॉटरड्रॉप नॉच है.

Narzo 50i Prime Design

Narzo 50i Prime में एक चमकदार ग्लॉसी रेक्टेंगुलर कैमरा आईलैंड है जिसमें एक एलईडी फ्लैश इकाई के साथ जोड़ा गया एक सेंसर है. स्मार्टफोन के बैक पैनल पर वर्टिकल स्ट्राइप्स और एक्स-शेप्ड टेक्सचर पैटर्न है. इसके अलावा, Narzo 50i Prime के मुख्य स्पेसिफिकेशन एक रहस्य बने हुए हैं.

Narzo 50i Prime Specifications

Narzo 50i Prime का ग्लोबल वेरिएंट 6.5-इंच डिस्प्ले के साथ आता है और यह एक ऑक्टा-कोर यूनिसोक प्रोसेसर द्वारा संचालित होता है. यह एक समर्पित माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के माध्यम से विस्तार योग्य 4GB रैम और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज को पैक करता है. डिवाइस में 8MP का रियर और 5MP का सेल्फी कैमरा है. स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी यूनिट है जो 10W चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

