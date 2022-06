Jio के Plan में 500 रुपये से कम में पाएं 84GB डेटा और इतने सारे Benefits, Vi-Airtel यूजर्स को होगी जलन

Best Jio Prepaid Plans with All Benefits: आज के समय में देश में कुल तीन प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनके नाम जियो (Jio), एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) या वीआई (Vi) हैं. इनमें से सबसे नई कंपनी जियो हु और देश की नंबर वन कंपनी भी जियो ही है. जियो अपने यूजर्स को सबसे सस्ते और कमाल के बेनिफिट्स वाले प्लान्स देने में सफल रही है. आज हम जियो के एक ऐसे प्रीपेड प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 500 रुपये से भी कम में कमाल के बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है..

Jio 500 रुपये से कम में दे रहा है 84GB डेटा

जियो 56 दिनों की वैलिडिटी वाले कई सारे प्लान ऑफर करता है. आज हम इस टेलीकॉम कंपनी के जिस प्लान की बात कर रहे हैं, उसकी कीमत 479 रुपये है और यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. 479 रुपये के बदले में जियो आपको हर दिन के लिए 1.5GB हाई स्पीड डेटा देगा यानी कुल मिलाकर इस प्लान में आपको 84GB डेटा दिया जाएगा.

इस प्लान में मिलने वाले बाकी बेनिफिट्स

इसके साथ-साथ, इस प्लान में आपको किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स करने का ऑप्शन दिया जाता है और इसमें आपके 100 एसएमएस प्रति दिन का भी फायदा मिलता है. ओटीटी बेनिफिट की बात करें तो इस प्लान में आपको जियो क्लाउड, जियो सिनेमा और जियो टीवी जैसे सभी जियो ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है.

जियो के दूसरे 56 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान

जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था, जियो 56 दिनों की वैलिडिटी वाले और भी कुछ प्लान्स ऑफर करता है. एक प्लान 533 रुपये का है जिसमें यूजर को 2GB डेली डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन के लिए 100 एसएमएस के बेनिफिट्स मिलते हैं. इस प्लान में भी आपको सभी जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है.

जियो के तीसरे 56 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान में कंपनी ग्राहक को हर दिन के लिए 2GB इंटरनेट, 100 एसएमएस प्रति दिन और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के बेनिफिट्स देती है. इस प्लान में डिज्नी + हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है. इस प्लान की कीमत 799 रुपये है.

ये हैं जियो के सबसे शानदार प्रीपेड प्लान्स जिनकी वैलिडिटी 56 दिनों की है. अब आप बताएं कि इनमें से आपको कौन सा प्लान सबसे किफायती और अच्छा लगा