करोड़ों रुपये छाप रहा 15 साल का ये लड़का! घर में पड़ी रहती हैं Luxury कारें, जानिए क्या किया ऐसा YouTube पर

Donlad Dougher 15-Year Old YouTuber Owner of Many Luxury Cars: किसी के लिए भी गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ी बात होती है. हम एक अच्छी गाड़ी लेने के लिए कितना समय लगाते हैं और कितने लोग हैं जो अब भी गाड़ी खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं. आज हम आपको 15 साल के डॉनलैड डाउअर (Donlad Dougher) के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद को अमेरिका का सबसे अमीर बच्चा कहता है. ये लड़का फिलहाल ड्राइव नहीं कर सकता है लेकिन इसके घर में आपको एक से बढ़कर एक Luxury Cars मिल जाएंगी. आइए इसके कार कलेक्शन के बारे में जानते हैं और यह पता करते हैं कि डॉनलैड आखिर यूट्यूब (YouTube) पर ऐसा क्या करता है..

कौन ये Donlad Dougher?

आइए सबसे पहले जानते हैं कि डॉनलैड डाउअर (Donlad Dougher) कौन है. आपको बता दें कि डॉनलैड लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया में रहता है और उसकी उम्र 15 साल है. ये एक कंटेन्ट क्रीएटर है जो यूट्यूब (YouTube) से धुआंधार कमाई करता है. ये अमेरिका में काफी मशहूर है और ये खुद को अमेरिका का सबसे अमीर बच्चा बताता है. डॉनलैड डाउअर (Donlad Dougher) ने अपना यूट्यूब चैनल 2019 में शुरू किया था और वो हर महीने करीब 20 हजार पाउंड (लगभग 19 करोड़ रुपये) कमाता है.

YouTube पर ऐसा क्या करता है ये लड़का?

अगर आप सोच रहे हैं कि ये लड़का आखिर यूट्यूब (YouTube) पर ऐसा क्या करता है तो आइए हम आपको इस बारे में बताते हैं. यूट्यूब (YouTube) पर डॉनलैड समय-समय पर कई दिलचस्प वीडियोज बनाकर डालता रहता है. इस समय यूट्यूब पर डॉनलैड डाउअर (Donlad Dougher) के 600 हजार यानी करीब छह लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो इसके कंटेन्ट को एन्जॉय करते हैं. डॉनलैड इतने पैसे इसलिए कमा पाता है क्योंकि ये काफी दिलचस्प वीडियोज डालता है, जिनमें कपड़ों और प्रैंक्स से लेकर उसकी गाड़ियों और व्यक्तिगत अनुभवों तक, सबकुछ शामिल होता है.

डॉनलैड डाउअर (Donlad Dougher) वैसे तो फिलहाल 15 साल का है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये कई Luxury Cars का मालिक है. आइए इन कार्स के बारे में जानते हैं..

Bugatti Chiron 110 Ans

Photo Credit: art-yapi.com

डॉनलैड डाउअर (Donlad Dougher) के पास एक Bugatti Chiron 110 Years है, जो एक स्पेशल एडिशन मॉडल है. आपको बता दें कि ब्रांड ने इस मॉडल को अपने 110 साल पूरे होने की खुशी में लॉन्च किया था और ये 0-62 mph तक 2.4 सेकेंड में पहुंच जाती है. इसकी टॉप स्पीड 260 mph है और इसकी कीमत 3.3 मिलियन पाउंड (करीब 32 करोड़ रुपये) है.

Donlad इन Luxury Cars का भी है मालिक

Bugatti Chirron 110 Years के अलावा डॉनलैड डाउअर (Donlad Dougher) के पास एक Ferrari LaFerrari भी है, जिसकी कीमत एक मिलियन पाउंड (लगभग 10 करोड़ रुपये) है. डॉनलैड डाउअर के पास और भी कई Luxury Cars हैं जिनमें 2.3 मिलियन पॉउंड (करीब 22 करोड़ रुपये) की Pagani Huayra Roadster और 2.6 मिलियन पाउंड (25 करोड़ रुपये के आसपास) की Rolls-Royce Cullinan शामिल हैं.