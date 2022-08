Samsung Galaxy S23 Ultra के डिजाइन का हुआ खुलासा! दिखने में लग रहा है इतना मस्त; देखकर आप भी दे बैठेंगे दिल

Samsung बहुत जल्द धमाकेदार कैमरे वाला Smartphone ला रहा है. S Series सैमसंग की सबसे पॉपुलर सीरीज है. हम जिस फोन की बात कर रहे हैं उसका नाम Samsung Galaxy S23 Ultra है, इसको लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं. अब एक विश्वसनीय सूत्र से नई जानकारी से इसके रियर डिजाइन के बारे में अतिरिक्त जानकारी सामने आई है. यह खबर जाने-माने टिपस्टर आइस यूनिवर्स से आई है, जिन्होंने ट्विटर पर इस खबर को शेयर किया.

Samsung Galaxy S23 Ultra Design

ट्वीट को देखते हुए, आइस यूनिवर्स का कहना है कि आगामी Samsung Galaxy S23 Ultra रियर कैमरा मॉड्यूल के लिए Galaxy S22 Ultra के समान सटीक डिजाइन के साथ लॉन्च होगा. दूसरे शब्दों में, अगली पीढ़ी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन व्यावहारिक रूप से अपने पूर्ववर्ती के समान होगा, कम से कम पीछे से.

100% confirmed that the Samsung S23 Ultra will maintain the exact same camera design as the S22 Ultra, I think this design is good and can continue to be used, it is simple and natural. pic.twitter.com/wzZZUEOcIi

— Ice universe (@UniverseIce) August 25, 2022