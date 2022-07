Samsung की चतुर चाल! धमाल मचाने आ रहा 200MP कैमरे वाला Smartphone, फीचर्स जान iPhone फैन्स को होगी जलन

दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग कथित तौर पर लॉन्च करने की योजना बना रही है और अब प्रसिद्ध लीकर आइस यूनिवर्स ने दावा किया है कि Samsung Galaxy S23 Ultra में 200MP कैमरा सेंसर भी शामिल किया जाएगा. आइस यूनिवर्स ने एक ट्वीट में कहा, 'मोटो फ्लैगशिप फोन में 200MP सेंसर (HP1) है और आप 4 इन 1 फोटो, 50MP देख रहे हैं. Galaxy S23 Ultra भी 200MP का उपयोग करेगा, लेकिन संबंधित सेंसर की घोषणा नहीं की गई है.'

मोटो फ्लैगशिप फोन में 200MP सेंसर (HP1) है और आप 4 इन 1 फोटो, 50MP देख रहे हैं. गैलेक्सी S23 अल्ट्रा भी 200MP का उपयोग करेगा, लेकिन संबंधित सेंसर की घोषणा नहीं की गई है. सैमसंग के अलावा मोटोरोला ने अपने अगले प्रीमियम स्मार्टफोन के लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि कर दी है.

The Moto flagship phone has a 200MP sensor (HP1) and you're looking at a 4 in 1 photo, 50MP. The Galaxy S23 Ultra will also use 200MP, but the relevant sensor has not been announced. pic.twitter.com/Fc8JzCppKp

— Ice universe (@UniverseIce) July 14, 2022