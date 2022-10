Smartphone Tips: कहीं आपके फोन में भी तो ऑन नहीं हैं ये सेटिंग्स, 5G सिम लेने से पहले कर लें ऑफ, नहीं तो मिनटों में उड़ जाएगा सारा डेटा

Save 5G Date by Following These Steps: देश के कुछ शहरों में 5G सर्विसेज शुरू हो चुकी है. कई कंपनियां अभी ट्रायल बेस पर कुछ ही यूजर्स को इसकी सुविधा दे रही है, लेकिन जल्द ही यह हर यूजर के लिए उपलब्ध हो जाएगा. पर अभी जिन यूजर्स के पास इसकी सुविधा है उनका कहना है कि 5G नेटवर्क पर 4G के मुकाबले उनका डेटा तेजी से खत्म हो रहा है. इसे लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि डेटा तेजी से खत्म होने का कारण 5G नहीं, बल्कि फोन में मौजूद टेक्निकल कमी है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ट्रिक जिससे आप इस तरह की दिक्कत को दूर कर अपने डेटा को बचा सकते हैं.

1. वीडियो क्वॉलिटी की सेटिंग्स का रखें ध्यान

आप जब ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो इसमें डेटा सबसे ज्यादा खर्च होता है. खासकर यूट्यूब पर वीडियो देखने के दौरान. YouTube पर Video Quality की एक सेटिंग होती है. इसे आपको चेक करना चाहिए. यह सेटिंग ऑटो पर रहना चाहिए. इससे डिवाइस पर मौजूद नेटवर्क स्ट्रेंथ के हिसाब से ही विडियो चलता है. अगर आपके फोन पर स्लो इंटरनेट है, तो वीडियो लो क्वॉलिटी में प्ले होता है, जबकि अच्छे इंटरनेट पर वीडियो हाई क्वॉलिटी में चलता है.

2. इंस्टाग्राम रील्स एक कारण

आज कल लोग शॉर्ट्स वीडियो काफी देखते हैं. खासकर इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो. ये वीडियो भी आपके नेट को जल्दी-जल्दी खत्म करते हैं. इसलिए जब इंस्टाग्राम का यूज हो जाए तो उसे ठीक से बंद करना न भूलें. ऑटोमेटिक वीडियो प्ले मोड को बंद रखें.

3. बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप भी जिम्मेदार

5G की सर्विस बहुत तेज है. यहां यूजर्स को सुपरफास्ट इंटरनेट मिलता है. ऐसे में नेट सर्फिंग के दौरान 4जी की तुलना में 5जी ज्यादा यूज होता है. एक बात और कि आपको इस तरह डेटा बचाने के लिए बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें फौरन बंद करना चाहिए.

