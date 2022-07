बिना नेटवर्क के भी धड़ाधड़ होंगे फोन कॉल्स! जान लीजिए ये आसान Smartphone Trick

How to Call without Mobile Network: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता होगा. ऐसे में, आमतौर पर किसी को भी फोन करने के लिए सबसे जरूरी होता है फोन में नेटवर्क. जब कभी किसी को कॉल नहीं भी लग रहा होता है, तो हमारा पहला अंदाजा यही लगता है कि फोन में सिग्नल नहीं होंगे. आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप बिना मोबाइल नेटवर्क के भी फोन कर सकेंगे. ये ट्रिक आपके स्मार्टफोन में ही छिपी हुई है बस शायद आप इस बारे में जानते नहीं है. आइए हम आपको इस बारे में डिटेल में समझाते हैं..

बिना मोबाइल नेटवर्क के करें कॉल!

अगर आप सोच रहे हैं कि आपके स्मार्टफोन में ऐसा कौन सा फीचर छिपा हुआ है जिससे बिना नेटवर्क के भी कॉल हो सकते हैं तो आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं. जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम 'वाईफाई कॉलिंग' (WiFi Calling) है. ज्यादातर स्मार्टफोन्स में मौजूद, ये फीचर एक बार एक्टिवेट हो जाए, आप किसी भी दोस्त या जानने वाले को बिना नेटवर्क के कॉल करके बात कर सकेंगे.

Android स्मार्टफोन यूजर्स फॉलो करें ये स्टेप्स

आपको बता दें कि इस फीचर को एंड्रॉयड और iOS, दोनों तरह के यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं, फिर 'वाईफाई' के ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद वहां दिए गए 'वाईफाई कॉलिंग' के ऑप्शन को सिलेक्ट करें. इस ऑप्शन को ऑन करके आप बिना नेटवर्क के भी कॉल कर सकेंगे.

iPhone यूजर्स ऐसे इस्तेमाल करें ये फीचर

iPhone यूजर्स भी इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे यूज करने के लियए सबसे पहले अपने iPhone की सेटिंग्स में जाएं, 'मोबाइल डेटा' के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर वहां दिए गए तमाम ऑप्शन्स में से 'वाईफाई कॉलिंग' के ऑप्शन को चूज करें. इस ऑप्शन में आपको 'वाईफाई कॉलिंग ऑन दिस फोन' के नाम से एक सब-केटेगरी दिखाई देगी जिसे आपको ऑन करना होगा. ये करने के बाद आप भी बिना नेटवर्क के फोन कर सकेंगे.



ध्यान रहे कि इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ऐसे एरिया में होना चाहिए जहां वाईफाई हो क्योंकि जैसा इसका नाम है, ये वाईफाई के सपोर्ट पर काम करता है.

