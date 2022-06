नहीं हीट-अप होगा आपका Smartphone! बस फॉलो करें ये आसान Tips

How to Prevent Smartphone from Overheating: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्मार्टफोन (Smartphone) का इस्तेमाल नहीं करता होगा. हमारा ज्यादातर काम हमारे स्मार्टफोन से ही होता है और यही वजह है कि प्रेशर की वजह से हमारे फोन्स गर्म या यूं कहें, ‘हीट-अप’ हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप घबराएं नहीं. हमारे पास आपके लिए कुछ ऐसे Tips और Tricks हैं, जिनको फॉलो करके आप आसानी से अपने फोन को कूल रख सकते हैं..

ब्राइटनेस को रखें कम

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने स्मार्टफोन को गर्म होने से रोकने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन की ब्राइटनेस की सेटिंग्स में बदलाव करना होगा. अपने फोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस को आप्टिमाइज करें. जब जरूरत न हो, तो ब्राइटनेस को कम रखें. इससे फोन हीट-अप भी नहीं होगा और साथ ही, बैटरी भी जल्दी कम नहीं होगी.

मैनेज करें फोन के ऐप्स

फोन आम तौर पर तभी गर्म होता है जब उस पर ज्यादा प्रेशर हो. स्मार्टफोन से प्रेशर कम करने के लिए अपने फोन के ऐप्स को मैनेज करें. जिन ऐप्स का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दें और जिन ऐप्स की आपको अपने स्मार्टफोन में जरूरत नहीं है, उन्हें फोन से अनइंस्टॉल कर दें. इस तरह, आप फोन को कूल रख सकते हैं.

फोन को चार्ज करते समय रखें इस बात का ध्यान

अपने स्मार्टफोन को आप जब भी चार्जिंग पर लगाते हैं, कोशिश करें कि आप उस दौरान फोन का इस्तेमाल न करें. चार्जिंग और फोन का इस्तेमाल एक साथ करने पर स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर बहुत दबाव पड़ता है और इसी के चलते फोन गर्म हो जाता है. साथ ही, हमेशा हाई-क्वॉलिटी चार्जर का इस्तेमाल करें और अपने स्मार्टफोन के लिए लोकल चार्जर यूज न करें.

इन आसान टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन की लाइफ को बढ़ा सकेंगे और फोन को हीट-अप होने से भी बचा सकेंगे