सावधान! अपने Smartphone से तुरंत डिलीट करें ये Apps, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

Smartphone का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. लेकिन इससे साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी बढ़ी हैं. अगर आप भी साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं या इससे डर है तो आपको कुछ सावधानियों की जरूरत है. क्योंकि एक गलती आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है. कई ऐसे खतरनाक ऐप्स सामने आए हैं, जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं. आज हम आपको कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप सेफ रहेंगे...

कुछ समय पहले Meta ने एक रिसर्च की थी. उसमें कुछ ऐप्स का पता चला था, जो डेटा चोरी कर रहे थे. यह ऐप्स डेटा चोरी करने से पहले फोन यूजर से इजाजत भी नहीं मांगता है. जैसे ही डेटा चोरी होता है तो परेशानियां बढ़ जाती हैं. इन ऐप्स की पहचान होने के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इन ऐप्स को हटा दिया था. लेकिन उससे पहले कई यूजर्स इन ऐप्स को डाउनलोड कर चुके हैं. उनके ऊपर खतरा अभी भी मंडरा रहा है.

कैसे बचें

ज्यादातर फोटो एडिटिंग और कैमरे से रिलेटेड ऐप्स हैं, जिन्हें खतरनाक साबित किया गया है. अगर आप प्ले स्टोर से ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो पहले प्ले स्टोर पर देख लें कि उसको कितनी रेटिंग मिली है और रिव्यूज पर भी नजर डाल लें. इसके अलावा आप इन ऐप्स को इंस्टॉल न करें तो सही रहेगा.

ये ऐप्स हैं खतरनाक

अगर आईफोन में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक नोटिफिकेशन मिलता है. इसमें पूछा जाता है कि 'Ask App Not To Track'... ये ऐप्स इजाजत मांगती हैं कि वो अन्य ऐप्स को ट्रैक कर सकती हैं. अगर इजाजत दे देते हैं तो ऐप्स आपको ट्रैक कर सकता है.

