अपने आप कार्ट में आ जाएगा सामान, टेंशन खत्म कर देगा Swiggy Instamart का नया फीचर

Swiggy Instamart New Feature: स्विगी इंस्टामार्ट ने एक नया फीचर पेश किया है, जिसका नाम "शॉपिंग लिस्ट" फीचर है. इस फीचर को यूजर का काम आसान करने के लिए लाया गया है. इसकी मदद से यूजर को प्लेटफॉर्म पर अपनी आसानी से अपनी ग्रोसरी लिस्ट को बनाने और मैनेज करने में मदद मिलेगी. इस फीचर की मदद से सामान अपने आप कार्ट में जुड़ जाएगा. वर्तमान में यह फीचर पायलट फेज में है. कंपनी का दावा है कि शॉपिंग लिस्ट फीचर का उद्देश्य ग्रोसरी शॉपिंग को सरल बनाना है. आइए आपको इस फीचर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

यूजर के सुझाव पर जोड़ा जा रहा फीचर

इस फीचर को एक X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) यूजर के सुझाव पर जोड़ा जा रहा है. इस फीचर का आइडिया गब्बर सिंह नाम के एक्स यूजर की पोस्ट से आया है. पोस्ट में यूजर ने भारत में लोगों की शॉपिंग की आदतों के बारे में बताया है. जैसे लोगों को जो भी सामाना खरीदना होता है वह उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं और फिर दुकानदार को लिस्ट दे देते हैं. इसके बाद दुकानदार लिस्ट में लिखा सामाना निकाल देता है. उन्होंने आगे बताया कि प्लेटफॉर्म पर एक-एक करके सामाना को चुनना काफी परेशानी भरा होता है. उन्होंने ऐसा एक फंक्शन बनाने की बात कही जिससे लिस्ट को अपलोड कर सकें और फिर सारा सामान अपने आप कार्ट में शामिल हो जाए.

Guys at letsblinkit Swiggy ZeptoNow Please listen.

Indian shop via shopping lists. They go to a shop, give the list to the shopkeeper, he gets everything, It’s very difficult to search, pick the quantity & add to cart items one by one on your platforms.

Pls give a…

— Gabbar GabbbarSingh October 26 2024