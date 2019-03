भारत में लॉन्च हुआ Tecno Camon iSky 3 स्मार्टफोन, जानें फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली: हांगकांग की कंपनी-ट्रांजीशन होल्डिंग्स की सहायक कंपनी टेक्नो मोबाइल ने सोमवार को भारत में अपना पहला 'Camon iSky 3' स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया. 'Android 9 Pie' से लैस स्मार्टफोन की कीमत 8,599 रुपये है. 'हाई ऑपरेटिंग सिस्टम (हाईओएस) 4.6' से लैस और 'Android पाई' पर आधारित 'ऑफलाइन स्पेसिफिक' स्मार्टफोन में 6.2 इंच की नॉच डिस्प्ले, आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस (एआई), आठ मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ-साथ 13 मेगापिक्सल प्लस दो मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है. फोन में उपयोग किए गए ओएस में स्मार्ट पैनल जैसे फीचर्स के साथ मल्टीपल एप्स, आसान नेवीगेशन और डिजिटल फीचर दिए गए हैं.

'ट्रांजिशन इंडिया' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अरिजीत तलपात्रा ने कहा, 'Camon iSky 3' एआई क्षमता से लैस डिवाइस है जो ऐसे टैक-सेवी युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो अधिक तेज, अधिक स्मार्ट, हर प्रकार की रोशनी में सक्षम कैमरे, दमदार बैटरी और नवीनतम फीचर्स से लैस स्मार्टफोन चाहते हैं."

The future of bright, clear & flawless photos is here! Capture the best pictures in any light with the all-new Tecno Camon iSky 3, powered by Android 9.0 Pie, at Rs. 8599 only! Check out its endless features at a store near you.#TecnoBestAnyLightCamera pic.twitter.com/P1F1cEycra

