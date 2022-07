आर-पार दिखने वाले Smartphone के बाद अब मार्केट में आ गए ट्रांसपेरेंट इयरबड्स! 899 रुपये में पाएं जबरदस्त फीचर्स

Truke BTG Alpha Transparent Earbuds Launched in India at Rs 899: स्मार्टफोन यूजर्स में ऐसे कम ही लोग होंगे जो फोन्स के साथ इयरफोन्स, इयरबड्स या हेडफोन्स का इस्तेमाल नहीं करते होंगे. कुछ समय पहले, मार्केट में एक नया स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) लॉन्च किया गया था जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी आर-पार दिखने वाली डिजाइन थी. आपको बता दें कि फोन के बाद अब आर-पार दिखने वाले यानी ट्रांसपेरेंट इयरबड्स मार्केट में पेश कर दिए गए हैं. आपको बता दें कि हम यहां Truke BTG Alpha Earbuds की बात कर रहे हैं जो कम कीमत में ट्रांसपेरेंट डिजाइन, अच्छी बैटरी और कमाल के फीचर्स से लैस हैं..

भारत में लॉन्च हुए ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले इयरबड्स

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, भारत में ट्रूक (Truke) ने अपने नए, लेटेस्ट टीडब्ल्यूएस (TWS) गेमिंग इयरबड्स, Truke BTG Alpha लॉन्च कर दिए हैं. ये अफोर्डेबल इयरबड्स कम कीमत पर तो उपलब्ध हैं ही लेकिन इनकी एक और अच्छी बात इनकी ट्रांसपेरेंट डिजाइन है. Truke BTG Alpha Earbuds 7RGB लाइटिंग वाली ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ मार्केट में उपलब्ध किये गए हैं.

Truke BTG Alpha की शानदार बैटरी

Truke BTG Alpha Earbuds में आपको कई सारे जबरदस्त फीचर्स दिए जा रहे हैं. आर-पार दिखने वाले ये इयरबड्स 300mAh की बैटरी के साथ आए हैं और यूजर्स को 10 घंटों का प्लेबैक ऑफर करते हैं. चार्जिंग केस के साथ ये इयरबड्स आपको 48 घंटों की टोटल बैटरी लाइफ देते हैं. इन इयरबड्स को फुल चार्ज होने में सिर्फ 1.5 घंटा लगता है.

Truke BTG Alpha के फीचर्स

ट्रूक (Truke) के नए इयरबड्स अल्ट्रा-लो लेटेंसी, 40ms के रिस्पॉन्स रेट और लेटेस्ट 5.3 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं. इनकी डिजाइन और फीचर्स ऐसे हैं कि डिवाइस से कनेक्ट होने में ये ज्यादा समय नहीं लगते हैं और इनमें बेशत गेमिंग एक्स्पीरिएंस के लिए डुअल-माइक्रोफोन एन्वायरन्मेंटल नॉइज कैंसलेशन (ENC) की सुविधा भी दी गई है. इसमें आपको टच कंट्रोल और दमदार डीप बेस ऑडियो भी मिल रहा है.

आपको बता दें कि आर-पार दिखने वाले इन इयरबड्स को $11 (899 रुपये) में खरीदा जा सकता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.