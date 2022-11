Twitter Layoffs: ट्विटर के ऐप डेवलपर ने ट्वीट कर बताई कंपनी की गलती, तो मस्क ने कर दिया बर्खास्त

Elon Musk Fire App Developer by Tweet: ट्विटर में उठापटक का सिलसिला जारी है. 50 प्रतिशत कर्मचारियों और हजारों कॉन्ट्रैक्टरों की छंटनी के बाद ट्विटर के नए सीईओ एलन मस्क ने अब एंड्रॉयड ऐप डेवलपर टीम के एक सदस्य को नौकरी से निकाल दिया है. इस बर्खास्तगी में खास बात ये है कि मस्क ने इस स्टाफ को ट्विटर पर ट्वीट के जरिये फायर कर दिया. ट्विटर के अधिग्रहण के बाद मस्क की ओर से इस तरह की पहली कार्रवाई है.

यहां से शुरू हुई दोनों की बस

रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क ने जिस कर्मचारी को बर्खास्त किया है, उसका नाम एरिक फ्रोहनहोफर है. उस पर यह कार्ऱवाई ट्विटर पर मस्क के साथ बहस की वजह से हुई है. दरअसल, रविवार देर रात मस्क ने ट्वीट किया, ‘बाई द वे, मैं कई देशों में ट्विटर के सुपर स्लो होने के लिए माफी मांगना चाहता हूं. अब ऐप ठीक से चल रहा है.’ हालांकि इस दौरान उन्होंने उस टेक्निकल खामी के बारे में भी बताया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था.

I have spent 6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N — Eric Frohnhoefer EricFrohnhoefer) November 13, 2022

मस्क ने ट्विटर के स्लो होने का पूछा कारण

मस्क के इस टेक्निकल खामी वाले थ्योरी पर एरिक ने जवाब दिया, ‘मैंने एंड्रॉयड के लिए ट्विटर पर काम करते हुए 6 साल बिताए हैं और मैं कह सकता हूं कि यह गलत है.’ इस पर एलन मस्क ने एरिक से पूछा, ‘तो कृपया मुझे सही करें. सही चीज क्या है? इसके अलावा ट्विटर एंड्रॉयड पर सुपर स्लो है. इसे ठीक करने के लिए आपने क्या किया है?’

I have spent 6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N — Eric Frohnhoefer (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022

एक यूजर ने एरिक पर उठाए सवाल

इस बीच दोनों के ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं, एक अज्ञात यूजर ने कहा, ‘मैं 20 वर्षों से डेवलपर हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि यहां डोमेन विशेषज्ञ के रूप में आपको अपने बॉस को निजी तौर पर सूचित करना चाहिए था‘. एरिक ने इसका जवाब भी दिया.

Guess it is official now. pic.twitter.com/5SRwotyD8J — Eric Frohnhoefer (@EricFrohnhoefer) November 14, 2022

स्टाफ ने बर्खास्तगी की पुष्टि की

इस बीच एक यूजर ने मस्क को टैग करते हुए पूछा, ‘इस तरह के रवैये के साथ, आप शायद इस आदमी को अपनी टीम में नहीं चाहेंगे.’ इस यूजर को जवाब देते हुए मस्क ने लिखा, ‘उसे निकाल दिया गया है.’ इस निष्कासन की पुष्टि खुद एरिक ने भी एक ट्वीट के जरिये दी. उसमें उसने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उसके मैक पर अकाउंट लॉक दिखाई दे रहा है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर