Twitter Down: पूरी दुनिया में ट्विटर हुआ डाउन, करीब 1 घंटे यूजर्स हुए परेशान, मीम्स की आई बाढ़

Twitter Down latest Update: दुनिया की लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर आज शाम तकरीबन एक घंटे डाउन रही है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शिकायत की कि ट्विटर काम नहीं कर रहा है या होम पेज लोड नहीं हो रहा है या ऐप रिफ्रेश नहीं हो रहा है. इस दिक्कत को डाउनडिटेक्टर ने भी नोट किया. डाउनडिटेक्टर लोकप्रिय साइटों को फ़्लैग करती है जब उनकी सर्विस में कोई गड़बड़ी आती है.

ट्विटर यूजर्स को आई समस्या

कई यूजर्स ने दावा किया कि उनके प्रोफाइल में ऐसा टेक्स्ट दिखाया गया, जिसमें लिखा था कि अकाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है या अकाउंट मौजूद ही नहीं है. लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे वैकल्पिक प्लेटफार्मों का यह देखने के लिए सहारा लिया कि क्या ट्विटर किसी समस्या का सामना कर रहा है या उन्हें डी-प्लेटफॉर्म किया गया है.

डेस्कटॉप पर ज्यादा दिक्कत

डाउनडिटेक्टर के अनुसार, 65% लोगों को ट्विटर को लेकर डेस्कटॉप पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा. जबकि 33% लोगों को ट्विटर ऐप के साथ समस्या का सामना करना पड़ा. डाउनडिटेक्टर मैप के मुताबिक, दिल्ली, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु सहित भारतीय शहरों के यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

ट्विटर के डाउन होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई....

Elon Musk trying to solve the issue #TwitterDown pic.twitter.com/FitpmernBN — Keyur Rohit (CryptoKingKeyur) December 11, 2022

Me watching instagram reels when twitter is down. #Twitterdown pic.twitter.com/gGhpT9BxAt — Prayag (theprayagtiwari) December 11, 2022

Me after realising that my account wasn't suspended but it was #Twitterdown pic.twitter.com/8XuGnxGwp2 — Anishaaaa (Anishaaaa_1) December 11, 2022

Twitter watching us tweeting about twitter down on twitter #TwitterDown pic.twitter.com/AEEzkoN7M0 Achintya Pandey (achintyaapandey) December 11, 2022

Twitter users running to Instagram to see if everyone else’s Twitter is down #TwitterDown pic.twitter.com/JYTv524g9Y — BroNeill December 6, 2022

elon musk with some twitter users#TwitterDown pic.twitter.com/uqDHlesCIY — Peaky Balvinder December 11, 2022

बता दें कि ट्विटर ने इस समस्या को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है. इस साल अक्टूबर में एलन मस्क द्वारा इसे टेकओवर करने के बाद यह दूसरी बार है जब ट्विटर डाउन हुआ. एलन मस्क ने इस साल अक्टूबर में 44 अरब डॉलर के सौदे में ट्विटर का अधिग्रहण किया था. तब से वह माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में कई बदलाव पर काम कर रहे हैं. इन बदलावों में पेड ब्लू सब्सक्रिप्शन और वेरिफाइड प्रोफाइल के लिए अलग-अलग बैज शामिल हैं.

