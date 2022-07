अब Uber ड्राइवर बार-बार नहीं कैंसिल करेंगे आपकी Cab! ऐप के नए फीचर ने जीता यूजर्स का दिल

Uber Update Driver May Not Cancel your Cab: आज के समय में स्मार्टफोन ऐप्स ने हमारे कई सारे कामों को आसान बना दिया है जिनमें से एक शहर के अंदर ट्रैवल करना भी है. जब आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट न हो तो आपकी मदद के लिए ओला (Ola) और ऊबर (Uber) जैसे प्लेटफॉर्म्स हाजिर होते हैं जो आपको कहीं भी जाने के लिए कैब देते हैं. अगर आप भी कैब बुक करते हैं तो एक समस्या आपने जरूर सही होगी और वह है कैब का बार-बार कैंसिल होना. ऊबेर और ओला के ड्राइवर्स कई बार आपको इंतजार कराते रहते हैं और फिर अचानक आपकी कैब कैंसिल कर देते हैं. आपको बता दें कि ऊबेर अब एक नया अपडेट लेकर आया है जो आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है. आइए जानते हैं कि ये अपडेट क्या है और यह किस तरह आपकी बार-बार कैब कैंसिल होने की परेशानी को दूर कर सकता है..

Uber के नए फीचर ने जीता यूजर्स का दिल

अगर आप सोच रहे हैं कि ऊबर (Uber) ऐसा कौन सा फीचर लेकर आ रहा है जिससे आपकी कैब कैंसिल नहीं होगी तो आगे पढ़िए, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा. दरअसल ऊबर ने एक नया अपडेट अनाउन्स कर दिया है जिसके तहत ऊबर ड्राइवर्स को पहले ही दिख जाएगा कि जिसने कैब बुक की है, वो कहां जाना चाह रहा है. यह कदम ऊबर ड्राइवर्स के फीडबैक पर ही उठाया गया है.

अब बार-बार कैंसिल नहीं होगी आपकी Cab

अब हम आपको बताते हैं कि इस नए अपडेट का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे कैब कैंसिल होने की परेशानी किस तरह दूर हो सकेगी. इस नए अपडेट के बाद अब जब ड्राइवर्स पहले ही देख सकेंगे कि उन्हें यूजर को कहां ड्रॉप करना है तो वो राइड को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो वहां जाना चाहेंगे. इस तरह, आपकी राइड वो ही ड्राइवर लेगा जो आपके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए तैयार होगा और आपको राइड कैंसिलेशन नहीं झेलना पड़ेगा.

आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ऊबर (Uber) ने अपने ऐप पर कई सारे ऐसे अपडेट्स जारी किये हैं जिससे उनके ड्राइवर्स को आसानी हुई है जैसे, पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर ड्राइवर्स की सैलरी 15% से बढ़ाई गई है और ड्राइवर्स को राइड एक्सेप्ट करने के बाद यह भी पता चल जाएगा कि उन्हें पेमेंट कैश में मिलेगा या फिर अनलाइन.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.