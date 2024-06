शख्स ने बारिश से बचने का निकाला गजब का जुगाड़, आनंद महिंद्रा भी बोल पड़े- चालाक...

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर दिलचस्प पोस्ट के लिए जाने जाते हैं. इस बार उन्होंने मॉनसून के लिए एक जुगाड़ का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक शख्स दिख रहा है जिसने अपने छाते को इस तरह से बदलाव कर लिया है कि वो इसे अपने पीठ पर पहन सके. उसने छाते के हैंडल पर दो कोट हुकर्स लगाए और उन्हें एडजस्ट कर लिया. इस तरह छाता एक बैगपैक बन गया और शख्स बारिश में भीगने से बच गया, साथ ही उसके हाथ भी खाली रहें.

ये वीडियो बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया, इसे करीब 6 लाख से ज्यादा बार देखा गया और लोग इस पर खूब बातें करने लगे. आनंद महिंद्रा ने खुद इस जुगाड़ को 'चालाक' बताया और अपने कैप्शन में 'पहनने वाली छाते' की जरूरत जताई, ये इशारा करता है कि शायद वो बारिश के लिए खास कपड़ों की तरफ सोच रहे हैं.

Finally, we’re seeing some consistent rain in Mumbai this monsoon.

Not heavy enough for our liking, but it’s probably time to plan our ‘wardrobe for wetness.’

May be a good idea to think about a ‘wearable’ umbrella

Clever…pic.twitter.com/7pjyFAMJ6O

— anand mahindra (@anandmahindra) June 22, 2024