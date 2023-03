Youtube पर बिना इंटरनेट ऐसे देखें HD Video, बस करना होगा ये छोटा-सा काम!

How to Watch Youtube Without wifi For Free: मौजूदा समय में अधिकतर कंटेंट यूजर्स द्वारा वीडियो फॉर्मेट में कंज्यूम किया जाता है. इसके लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे तमाम ऐप मौजूद हैं. कई बार लगातार वीडियो देखने पर इंटरनेट भी कम पड़ जाता है. इसके बाद वीडियो देखने या किसी दूसरे काम को करने में दिक्कत होती है. यह खबर उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर वीडियो यूट्यूब के जरिए देखते हैं. अगर आप एक ही वीडियो बार-बार इंटरनेट से देखते हैं तो इसका एक अच्छा विकल्प ये है कि उसे डाउनलोड कर लें. हालांकि यूट्यूब से वीडियो को फोन में डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन यहां पर एक ऐसा तरीका बताया जा रहा है जिसके इस्तेमाल से आपका इंटरनेट खूब बचेगा.

ऐसे देखें बिना इंटरनेट के वीडियो अगर आप वीडियो देखने के लिए iOS या एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हैं तो यह तरीका आपका इंटरनेट काफी बचाएगा. वीडियो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब ऐप पर जाना होगा. इसके बाद अपना पसंदीदा वीडियो सर्च करना होगा. आपको बता दें कि हर वीडियो पर डाउनलोड ऑप्शन नहीं मिलेगा लेकिन जिन वीडियो पर ये आप्शन मौजूद है, उसके लिए वीडियो के किनारे पर बने मेन्यू बटन पर क्लिक करना होगा. मेन्यू बटन 3 डॉट्स की तरह नजर आता है. यहां क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने रेजोल्यूशन के हिसाब से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो डाउनलोड करने के दौरान आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए. एक बार जब वीडियो डाउनलोड हो जाएगा तब उसे देखने के लिए आपको इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये ऑप्शन है बड़े काम का यहां दिया हुआ तरीका उन वीडियोस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें आप बार-बार देखना पसंद करते हैं. कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो भी आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे