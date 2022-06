WhatsApp पर डिलीट किए गए मैसेज आ सकेंगे वापस! नए फीचर ने मचाया तहलका

WhatsApp Deleted Messages Recovery Feature Coming Soon: वॉट्सएप (WhatsApp) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसे आज ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं. इस ऐप पर कई सारे दिलचस्प फीचर्स शामिल हैं जिससे चैटिंग करना और भी ज्यादा आसान और मजेदार हो जाता है. कुछ समय से वॉट्सएप पर मैसेज को डिलीट करने का फीचर है जिससे आप मैसेज को अपने साथ-साथ सामने वाले इंसान के लिए भी डिलीट कर सकते हैं. आपको बता दें कि अब एक ऐसा फीचर जारी किया जाने वाला है जिससे आप डिलीट किए हुए मैसेज को भी वापस ला सकते हैं..

WhatsApp नए फीचर पर कर रहा है काम

WABetaInfo की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चैटिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सएप (WhatsApp) एक नए फीचर पर काम कर रहा है. इस फीचर के तहत ये ऐप अपने सभी यूजर्स के लिए चैटिंग को और आसान बनाने जा रहा है. अब यूजर्स चैट करते समय 'अन्डू' (Undo) बटन का इस्तेमाल कर सकेंगे. इस फीचर को फिलहाल जारी नहीं किया गया है लेकिन वॉट्सएप इसपर काम कर रहा है.

WhatsApp पर डिलीट किए गए मैसेज आ सकेंगे वापस!

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉट्सएप (WhatsApp) जिस फीचर पर काम कर रहा है उसके बारे में जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे. वॉट्सएप पर आने वाला 'अन्डू बटन' (Undo Button) एक ऐसा टूल है जिससे आप डिलीट किए हुए मैसेज को वापस ला सकेंगे यानी रीट्रीव कर सकेंगे. दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि आप मैसेज को 'डिलीट फॉर एव्रीवन' (Delete for Everyone) करने की जगह 'डिलीट फॉर मी' (Delete for Me) कर देते हैं. ये बटन ऐसे समय के लिए है.

WhatsApp पर कैसे काम करेगा ये 'अन्डू' बटन?

आइए जानते हैं कि इस नए टूल को जब रोलआउट किया जाएगा, तो आप इसे इस्तेमाल कैसे कर सकेंगे. जैसे ही आप किसी मैसेज को 'डिलीट फॉर मी' (Delete for Me) करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप प्रकट हो जाएगा. इसमें आपको डिलीट किए मैसेज को 'अन्डू' करने का ऑप्शन दिया जाएगा. आपको बता दें कि ऐसा करने के लिए आपको केवल कुछ सेकेंड या मिनट ही दिए जाएंगे. ये फीचर Telegram जैसे दूसरे चैटिंग ऐप्स पर पहले से ही उपलब्ध है.

कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि वॉट्सएप (WhatsApp) अपने यूजर्स को मैसेज को एडिट करने की भी सुविधा देने वाला है और एक 'एडिट' बटन पर काम कर रहा है. हाल ही में वॉट्सएप ने यूजर्स के लिए मैसेज रिएक्शन फीचर भी जारी किया है.