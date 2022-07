WhatsApp पर दो दिन बाद भी Delete कर सकेंगे मैसेज! नए फीचर ने फैन्स को किया 'क्रेजी'

WhatsApp Delete for Everyone Message Time Limit: चैटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम ऐप्स में जिस ऐप का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है और जो सबसे लोकप्रिय है, वो वॉट्सएप (WhatsApp) है. मेटा (Meta) के इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को कई सारे कमाल के फीचर्स दिए जाते हैं और समय-समय पर आने वाले अपडेट्स इन फीचर्स की सूची को बढ़ाते रहते हैं. हाल ही में सामने आई जानकारी के हिसाब से वॉट्सएप जल्द ही यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लेकर आने वाला है जिससे मैसेज को दो दिन के बाद भी औरों के लिए (WhatsApp Delete for Everyone Message) डिलीट किया जा सकेगा. आइए इस अपडेट के बारे में सबकुछ जानते हैं..

WhatsApp पर आ रहा नया अपडेट

WABetaInfo के हिसाब से चैटिंग ऐप वॉट्सएप (WhatsApp) एक बेहद बड़े और जरूरी अपडेट पर काम कर रहा है जिसका तमाम यूजर्स काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. इस अपडेट से वॉट्सएप के जिस फीचर में बदलाव आएगा, वो मैसेज को बाकी यूजर्स के लिए डिलीट करने वाला फीचर, डिलीट फॉर एवरीवन' (Delete for Everyone) है.

दो दिन के बाद भी काम करेगा 'Delete for Everyone' का ऑप्शन

इस अपडेट के बारे में डिटेल में जानें तो यही है कि वॉट्सएप कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद यूजर्स मैसेज को दो दिन बाद भी दूसरों के लिए डिलीट कर सकेंगे. वॉट्सएप का नया अपडेट 'डिलीट फॉर एवरीवन' (Delete for Everyone) के ऑप्शन की टाइम लिमिट को एक्स्टेन्ड कर देगा. एक घंटा, आठ मिनट और 16 सेकेंड से इस टाइम लिमिट को बढ़ाकर दो दिन और 12 घंटा किया जा रहा है.

किसे मिल रहा है ये फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉट्सएप (WhatsApp) का यह नया और शानदार फीचर फिलहाल सबके लिए उपलब्ध नहीं किया गया है. वॉट्सएप मैसेज के 'डिलीट फॉर एवरीवन' (Delete for Everyone) ऑप्शन की टाइम लिमिट को अभी सिर्फ वॉट्सएप बीटा (WhatsApp Beta) यूजर्स के लिए बढ़ाया गया है. बाकी यूजर्स इस फीचर को कब तक इस्तेमाल कर सकेंगे, इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं आई है.

