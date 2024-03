WhatsApp जल्द ला सकता है नई सुविधा, UPI सर्विस की मदद से कर पाएंगे इंटरनेशनल पेमेंट

WhatsApp International Payment through UPI: व्हाट्सऐप एक इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप है, जिसका इस्तेमाल दुनियाभर में करोड़ों लोग करते हैं. लोगों के बीच यह ऐप काफी पॉपुलर है. इस ऐप की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर देश में इसके यूजर्स हैं. प्लेटफॉर्म भी अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए-नए फीचर्स लाता रहता है, जो उनके काफी काम आते हैं. अब एक लीक के मुताबिक व्हाट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है. व्हाट्सऐप जल्द ही अपने पेमेंट ऐप के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट करने की सुविधा शुरू कर सकता है. अभी यह सिर्फ एक लीक है और व्हाट्सऐप ने इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है.

लीक के मुताबिक ये सुविधा सिर्फ भारतीय यूजर्स के लिए ही होगी जो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं. यूजर्स को ऐप के अंदर ही एक नया "अंतरराष्ट्रीय पेमेंट" का विकल्प दिखाई देगा. इस विकल्प को चालू करने के लिए यूजर्स को इसे अपने बैंक खाते के लिए मंजूरी देनी होगी.

सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर AssembleDebug नाम के टिप्सटर ने यह पोस्ट शेयर की है. पोस्ट के साथ टिप्सटर ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं.

International Payments on WhatsApp through UPI for Indian users.

This is currently not available for users. But WhatsApp might be working on it as I couldn't find anything on Google about it.

Apps like Phonepe, GPay and some others already support this. #Whatsapp pic.twitter.com/OE2COo89eZ

— AssembleDebug (AssembleDebug) March 25, 2024