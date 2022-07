WhatsApp New Features: अब आपकी व्हाट्सऐप चैटिंग हो जाएगी और रोमांचक, आने वाले हैं ये 5 शानदार नए फीचर्स

WhatsApp New Features: व्हाट्सऐप (WhatsApp) यूज करने वालों को अब कई नए रोमांचक फीचर मिलने वाले हैं. अगले कुछ महीनों में मेटा कंपनी इन फीचर्स का का ट्रायल शुरू करने वाली है. उससे पहले टेक मामलों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ने व्हाट्सऐप के नए फीचर्स के बारे में कई चीजें लीक की हैं. आज हम इन नए फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी खुश हो जाएंगे. व्हाट्सऐप के ये नए फीचर्स ऐप के स्पेशल बीटा वर्जन पर मिलेंगे.

सोशल मीडिया पर लीक हुए व्हाट्सऐप के ये फीचर्स

टेक मामलों की मॉनिटरिंग करने वाले WABetaInfo के मुताबिक मेटा कंपनी व्हाट्सऐप पर कई नए फीचर्स (WhatsApp New Features) के लिए रिसर्च कर रही है. इनमें से कई फीचर यूज के लिए लगभग रेडी हो चुके हैं, जबकि कई कुछ हफ्तों या महीने में रेडी होने वाले हैं. ऐसे में ये फीचर्स इंट्रेस्ट को और बढ़ा सकते हैं.

व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर मिलेंगे ये नए 5 शानदार फीचर्स

- बिना पढ़ी हुई चैट को फिल्टर करने की क्षमता बढ़ जाएगी.

- बिजनेस अकाउंट पर कवर फोटोज मिलेंगे.

- एंड्रॉयड फोन से iPhone पर चैट को ट्रांसफर करने की सुविधा (बीटा ऐप पर) मिलेगी.

- व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर ग्रुप मेंबरशिप का अप्रूवल सिस्टम लागू हो जाएगा.

- विंडोज के लिए ऑटोमेटिक मीडिया एल्बम की सुविधा होगी.

बीटा वर्जन पर मिलेंगे नए फीचर्स

अगर आपको व्हाट्सऐप (WhatsApp) के ये सब नए फीचर्स (WhatsApp New Features) ट्राई करने हैं तो आपको बीटा वर्जन जॉइन करना होगा. इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर WhatsApp सर्च करना होगा. इसके बाद आपको नीचे की ओर पेज को स्क्रॉल करना होगा, जब तक 'Become a Beta Tester' लिखा हुआ न देख लें. उसे क्लिक करने के बाद आपको 'Iam In' बटन दिखाई देगा. आप उस पर क्लिक कर दें.

IPhone पर बीटा वर्जन चलाने में दिक्कत

क्लिक करने के बाद पुष्टि के लिए आपको फिर से 'Join to confirm' लिखा हुआ दिखाई देगा. आप उस बटन पर भी क्लिक कर दें. इसके बाद आपको ऐप के बीटा वर्जन में अपडेट होने के लिए कुछ देर तक इंतजार करना है. आपका फोन अपडेट होते ही ये सारे फीचर आपके फोन में चालू हो जाएंगे. एंड्रायड फोन में जहां ऐसा करना बहुत आसान है. वहीं IPhone पर व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में शामिल होना अधिक कठिन है. उसमें इसकी क्षमता भी सीमित है.

