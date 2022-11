WhatsApp पर 'जासूस' पार्टनर से छिपाना चाहते हैं सीक्रेट Chat तो अपनाएं ये Trick, नहीं मचेगा बवाल

WhatsApp Tips And Tricks: दुनियाभर में WhatsApp का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. कभी-कभी हम में से कई लोग अपना फोन अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को किसी काम के लिए दे देते हैं. साथ ही, बच्चे अब अपने माता-पिता के फोन का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में बच्चा गलती से वॉट्सएप खोल सकता है. प्राइवेट मैसेज कोई न पढ़ सके, इससे बचने के लिए मैसेज को हाइड किया जा सकता है. अगर आप किसी मैसेज को हाइड करना चाहते हैं तो वॉट्सएप आर्काइव चैट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे आप चैट को हाइड कर सकते हैं....

क्या है WhatsApp Archive Chat Feature?

वॉट्सएप आर्काइव चैट फीचर से हर कोई वाकिफ है. यह सुविधा आपको किसी भी ग्रुप या व्यक्तिगत चैट को हटाए बिना छिपाने की अनुमति देती है. इस फीचर का इस्तेमाल करते हुए वॉट्सएप आपको चैट को मुख्य चैट लिस्ट से छिपाने की अनुमति देगा. पहले, आर्काइव चैट आमतौर पर वॉट्सएप पर एक नया मैसेज प्राप्त करते ही सबसे ऊपर दिखाई देता था.

हालांकि, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने इस साल एक नया फीचर जारी किया है जो आर्काइव्ड चैट को अलग रखेगा और आपको कोई नया मैसेज मिलने पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि आप चैट को बिना डिलीट किए स्थायी रूप से छिपा देते हैं. वॉट्सएप पर किसी भी चैट को स्थायी रूप से कैसे आर्काइव या छुपाया जाए, इस बारे में जानने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

How To Archive Or Hide Chat On WhatsApp?

स्टेप 1: अपने वॉट्सएप पर जाएं और किसी भी व्यक्ति या ग्रुप चैट को टैप करें जिसे आप आर्काइव करना चाहते हैं.

स्टेप 2: अब, आपको सबसे ऊपर कुछ विकल्प दिखाई देंगे जिनमें डिलीट, पिन, म्यूट और आर्काइव शामिल हैं.

स्टेप 3: आर्काइव ऑप्शन को चुनें.

स्टेप 4: अब, आर्काइव बटन आपकी चैट लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देगा. सभी छुपाएं चैट की जांच करने के लिए, आर्काइव बटन पर क्लिक करें.

How To Unarchive Chat On WhatsApp?

स्टेप 1: इसी तरह, आपको व्हाट्सएप पर आर्काइव चैट सेक्शन को खोलना होगा.

स्टेप 2: अब, उस चैट पर टैप करें जिसे आप अनआर्काइव करना चाहते हैं.

स्टेप 3: अंत में आर्काइव बटन के समान स्थान पर रखे गए अन-आर्काइव ऑप्शन पर क्लिक करें.

