WhatsApp पर गर्लफ्रेंड ने Video भेजकर कर दिया है Delete तो पढ़ने के लिए अपनाएं ये Simple Trick

WhatsApp Tips And Tricks, How To See Deleted Whatsapp Message: वॉट्सएप का इस्तेमाल भारत में करोड़ों लोग करते हैं. इस ऐप से चैट, ऑडियो और वीडियो कॉल पर बातें कर सकते हैं. वॉट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोग इस ऐप से जुड़े टिप्स और ट्रिक्स को ढूंढते रहते हैं. इस एप में कई ऐसी चीजें है, जिससे लोग अभी भी अनजान हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप एक छोटी सी ट्रिक से डिलीट हुए मैसेज, ऑडियो और वीडियो को देख सकते हैं.

बहुत आसान है यह ट्रिक (Whatsapp Trick)

जैसे आपको किसी ने मैसैज किया और कुछ ही सेकंड में उसने डिलीट कर दिया. आपके मन में एक ही चीज घूमती है कि इस मैसेज में सामने वाले ने क्या भेजा होगा. आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अब कुछ स्टेप्स से आप पता कर सकते हैं.

डाउनलोड करें वॉट्सएप डिलीट एप

- इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको थर्ड पार्टी एप का इस्तेमाल करना होगा.

- आप सबसे पहले वॉट्सएपडिलीट एप को इंस्टॉल करें. डाउनलोड होने के बाद आपको यस पर क्लिक कर देना है.

- उसके बाद आपको परमीशन को अलाउ कर देना होगा. तभी यह एप ठीक तरह से काम करेगी.

इस तरह दिखने लगेगा डिलीट हुए मैसेज, ऑडिया या वीडियो

उसके बाद आपको वॉट्सएप पर भी कुछ सेटिंग्स करनी होंगी. वॉ्टस्एप खोलकर तीन डॉट्स पर क्लिक करें. सेटिंग्स में जाकर डाटा एंड स्टोरेज यूसेज पर जाएं. मीडिया ऑटो डाउनलोड पर जाकर आपको सभी चीजों को अलाउ कर देना है. इससे आपकी सारी फाइल ऑटोमैटिक डाउनलोड हो जाएंगी. उसके बाद आप मैसेज, ऑडियो या वीडियो को रिकवर कर पाएंगे.

उसके बाद कोई भी आपको मैसेज, ऑडियो या वीडियो क्लिप भेजकर डिलीट कर देता है. तो उसके बाद आपको उसी एप को खोलना है, जिसको आपने डाउनलोड किया था. वॉट्सएप डिलीट एप खोलने पर ही आपको डिलीट हुआ मैसेज, ऑडियो या फिर वीडियो दिख जाएगा. इसको आप रिकवर भी कर सकते हैं.