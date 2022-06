WhatsApp पर शेयर करने में नहीं कंप्रेस होंगी Photos-Videos! बस करना होगा ये काम

How to Send High Quality Photos on WhatsApp: हमारे दोस्त और रिश्तेदार चाहे हमसे कितने भी दूर क्यों न हों, अगर एक ऐसा ऐप है जो चुटकियों में हमें उनसे करीब कर देता है, तो वो वॉट्सएप (WhatsApp) है. वॉट्सएप वैसे तो मुख्य रूप से एक चैटिंग ऐप है, लेकिन ये और भी कई सारे दिलचस्प फीचर्स के साथ आता है. इस ऐप पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फोटो और विडियो भी शेयर कर सकते हैं. आमतौर पर वॉट्सएप पर शेयर की जाने वाली तस्वीरें और वीडियो कंप्रेस हो जाती हैं. आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे ये नहीं होगा..

WhatsApp पर एचडी क्वॉलिटी में भेजें फोटो-वीडियो

वॉट्सएप (WhatsApp) पर तस्वीरें और वीडियो भेजना काफी आसान है और आमतौर पर लोग इसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं. काफी समय से लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने मीडिया फाइल्स को वॉट्सएप की जगह मेल या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर करें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वॉट्सएप से फोटो-वीडियो कंप्रेस हो जाते हैं. वॉट्सएप के सेटिंग्स में जाकर आप इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है.

सेटिंग्स में करें ये बदलाव

आपको बता दें कि ये ट्रिक (Trick) एंड्रॉयड और iOS, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है. इसे अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर वॉट्सएप का ऐप खोलना होगा और फिर इसके बाद आपको ऐप की सेटिंग्स में जाना होगा. सेटिंग्स में आपको 'स्टोरेज एंड डेटा' (Storage and Data) का ऑप्शन दिखाई देगा. इसपर क्लिक करके जो मेनू आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसमें सबसे नीचे 'मीडिया अपलोड क्वॉलिटी' (Media Upload Quality) दिखाई देगा. इसपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको तीन ऑप्शन, 'ऑटो' (Auto), बेस्ट क्वॉलिटी (Best Quality) और 'डेटा सेवर' (Data Saver) दिखाई देंगे.

इसमें से अगर आप 'बेस्ट क्वॉलिटी' को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप जो तस्वीरें और वीडियो शेयर करेंगे, वो कंप्रेस नहीं होंगे.