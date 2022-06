WhatsApp की इस Trick ने मचाया तहलका! चुटकियों में ऐसे पढ़ें Deleted मैसेज

How to Read Deleted Messages on WhatsApp Trick: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दुनिया की सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग एप्स में से एक, वॉट्सएप (WhatsApp) ने ऐसे समय-समय पर कई सारे ऐसे नए फीचर्स जारी किए हैं जिनसे चैटिंग करना यूजर्स के लिए दिलचस्प और आसान बन गया है. इनमें से एक प्रमुख फीचर है मैसेज डिलीट करने का फीचर. हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप इन डिलीटेड मैसेजेज को पढ़ सकते हैं और सामने वाले इंसान को इसकी भनक भी नहीं लगेगी..

WhatsApp पर डिलीट कर सकते हैं मैसेज

वॉट्सएप (WhatsApp) पर जब आप किसी सोलो या ग्रुप चैट में मैसेज करते हैं तो आपके पास उस मैसेज को डिलीट करने का भी ऑप्शन होता है. यूजर अपने मैसेज को अपने लिए (Delete for me) या फिर सबके लिए डिलीट (Delete for All) कर सकता है जिससे फिर वो मैसेज सामने वाले व्यक्ति को भी नहीं दिखाई देता है. आपको बता दें कि दूसरों के लिए मैसेज डिलीट करने का ऑप्शन मैसेज भेजने के कुछ ही समय बाद तक रहता है.

डिलीटेड मैसेज को पढ़ने का तरीका

इस फीचर से आसानी तो जरूर हुई है लेकिन जिसे मैसेज पढ़ने को नहीं मिलता, वह काफी चिढ़ जाता है. हालांकि वॉट्सएप की ओर से इन मैसेजेज को पढ़ने के लिए कोई तरकीब सामने नहीं आई है लेकिन कई सारी ऐसी थर्ड-पार्टी एप्स हैं जिन्हें डाउनलोड करके आप ‘डिलीटेड फॉर ऑल’ वाले मैसेज पढ़ सकते हैं. इन ऐप्स की मदद से आप डिलीटेड मैसेज को भी पढ़ लेंगे और मैसेज डिलीट करने वाले यूजर को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी.

करें इन Apps का इस्तेमाल

अगर आप सोच रहे हैं कि वो कौन सी ऐप्स हैं जिन्हें डाउनलोड करके आप डिलीटेड मैसेजेज को पढ़ सकते हैं तो हम आपको बता दें कि एंड्रॉयड यूजर्स WAMR और WhatsRemoved+ जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स (Third Party Apps) को डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे मैसेज के साथ-साथ डिलीटेड मीडिया को भी एक्सेस कर सकते हैं.

फिलहाल iOS यूजर्स के लिए हमारे पास कोई थर्ड-पार्टी ऐप्स का सुझाव नहीं है जिससे आप डिलीटेड मैसेज देख सकते हैं. लेकिन थर्ड पार्टी ऐप्स की जगह एप्पल यूजर्स अपने iPhone के नोटिफिकेशन सेंटर से इन डिलीटेड मैसेज को पढ़ सकते हैं.

कैसे काम करते हैं ये एप

ये सभी थर्ड-पार्टी ऐप्स आपके स्मार्टफोन में उन मैसेजेज को डिलीट होने से पहले ही स्टोर कर लेते हैं. इससे पहले कि सामने वाला यूजर मैसेज को डिलीट करे, ये ऐप्स मैसेज की कॉपी फोन में सेव कर देते हैं. ये ऐप्स मैसेज समेत फोटोज, वीडियोज और लिंक्स भी स्टोर करते हैं.

आपको बता दें कि ये ऐप्स आपको डिलीटेड मैसेज पढ़ने की अनुमति तो देते हैं लेकिन ये पूरी सिक्योरिटी के साथ नहीं आती हैं जिससे आपके फोन में वायरस आ सकते हैं.